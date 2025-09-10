Duża aktualizacja GeForce NOW. Teraz działa prawie jak GeForce RTX 5080

NVIDIA rozpoczęła wdrażanie serwerów klasy GeForce RTX 5080 w usłudze GeForce NOW Ultimate. Pierwsi użytkownicy w sześciu miastach mogą korzystać z nowych możliwości, w tym DLSS 4, strumieniowania w jakości kinowej i funkcji Install-to-Play.

NVIDIA ogłosiła, że część użytkowników usługi GeForce NOW w planie Ultimate zyskała dostęp do mocy nowych serwerów opartych na architekturze Blackwell RTX, odpowiadających możliwościom kart graficznych GeForce RTX 5080. Wojciech Spychała miał okazję przetestować nowe GeForce NOW podczas targów Gamescom 2025.

Na początek aktualizacja objęła sześć lokalizacji centrów danych: Frankfurt, Paryż, San Jose, Los Angeles, Chicago oraz Newark. W kolejnych tygodniach firma ma ogłaszać następne miasta, w których serwery zostaną zmodernizowane.

Nowe funkcje w GeForce NOW

Wraz z aktualizacją pojawiły się nowe rozwiązania techniczne, dostępne od razu dla wszystkich subskrybentów planu Ultimate:

DLSS 4 – technika poprawiająca wydajność i jakość obrazu, umożliwiająca rozgrywkę w rozdzielczości do 5K przy 120 kl./s.

Cinematic Quality Streaming – tryb strumieniowania zapewniający wyższą wierność wizualną.

Install-to-Play – funkcja pozwalająca na szybkie uruchamianie gier bez pełnej instalacji, dostępna globalnie od dnia startu aktualizacji.

Oferta gier

NVIDIA wskazuje, że w sekcji „GeForce RTX 5080 Ready” w aplikacji GeForce NOW dostępna jest lista tytułów zoptymalizowanych pod kątem nowych serwerów. Wśród wyróżnionych gier znajdują się m.in.:

Dune: Awakening – w dniach 11–15 września udostępniona bezpłatnie w ramach weekendowej akcji,

Hell is Us,

Clair Obscur: Expedition 33.

Bez zmian w cenach

GeForce NOW oferuje trzy plany:

Bezpłatny – dostęp do ponad 2000 gier, 1-godzinne sesje, rozdzielczość do 1080p, 60 FPS, brak priorytetowego dostępu do kolejki.

Performance – 539 zł/12 miesięcy; ponad 4000 gier, 6-godzinne sesje, rozdzielczość do 1440p, 60 FPS, priorytet w kolejce.

Ultimate – 1099 zł/12 miesięcy; ponad 4000 gier, 8-godzinne sesje, rozdzielczość do 4K, do 240 FPS, pierwszeństwo w kolejce, serwery klasy RTX 4080 z możliwością gry na RTX 5080 w wybranych tytułach.

Zmodernizowane możliwości GeForce NOW Ultimate, w tym dostęp do serwerów klasy RTX 5080, wprowadzono bez podnoszenia ceny subskrypcji.