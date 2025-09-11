Ciekawostki

Wybiórcze informacje. Media narzekają na podsumowania AI

Aleksandra Dąbrowska
Wydawcy mediów obawiają się, że podsumowania AI zmniejszają ruch na ich stronach. Jak podaje BBC, nowe funkcje Google mogą ograniczać liczbę kliknięć, co, z punktu widzenia firm newsowych, wpływa na przychody z reklam.

Chociaż newsy są jednym z głównych źródeł informacji online, to zaobserwować można znaczący spadek "klikalności" artkyułów. Jak podaje w oświadczeniu złożonym w lipcu dla Urzędu ds. Konkurencji i Rynków właściciel brytyjskich MailOnline, Metro i innych mediów, DMG Media, odpowiedzi w wyszukiwarce generowane przez AI spowodowały spadek współczynnika klikalności aż o 89%.

Wpływ AI na ruch internetowy

Zamiast odwiedzać strony gazet, użytkownicy zadowalają się krótkim podsumowaniem. To zjawisko jest niepokojące dla wydawców, którzy już wcześniej stracili część przychodów reklamowych na rzecz mediów społecznościowych. 

Dr Felix Simon z Reuters Institute for the Study of Journalism zauważa, że trudno jest dokładnie ocenić wpływ AI Overviews bez dostępu do wewnętrznych danych Google lub wydawców. 

Reakcje wydawców

David Higgerson z Reach podkreśla, że wydawcy dostarczają wartościowe treści, które napędzają Google, ale nie otrzymują za to odpowiedniego wynagrodzenia. Jak mówi Higgerson, Google Overviews "to kolejny przykład dystrybutora informacji, który nie jest jej twórcą, lecz pobiera za nią wszystkie korzyści finansowe."

Sam zauważa, że nowe narzędzia Google, takie jak AI Mode, mogą jeszcze bardziej ograniczyć ruch na stronach wydawców.

"Jeśli Google przejdzie na tryb pełnej sztucznej inteligencji i nastąpi duże zainteresowanie tym rozwiązaniem… będzie to całkowicie niszczycielskie dla branży", ocenia Higgerson.

Zmiany w internecie

Stuart Forrest z Bauer Media zauważa, że choć obecnie nie widzi spadku ruchu, to w przyszłości może to się zmienić. Wydawcy muszą dostosować się do nowych realiów, aby utrzymać swoją pozycję.

"Dzięki AI Overviews użytkownicy częściej szukają i zadają nowe pytania, które często są dłuższe i bardziej złożone. Ponadto, dzięki AI Overviews, użytkownicy widzą na stronie więcej linków niż wcześniej. Więcej zapytań i linków oznacza więcej możliwości wyświetlenia stron internetowych i kliknięcia", ocenia Liz Reid, dyrektorka ds. wyszukiwania w Googlu.

Komentarze

    Warmonger
    Mniej kliknięć oznacza, że mniej ludzi musi oglądać te bzdury zaśmiecające Internet. Dożyliśmy pięknych czasów :D
      Naruto1
      AI karmiące się oryginalnymi treściami i nie podające źródła w takim podsumowaniu to patologia sama w sobie. A to dopiero początek, bo takie podsumowanie często jest jednostronne (np. w tematach, w których widoczna jest polaryzacja), błędne (bo korzysta ze znalezionych opinii, które mogą być guzik warte) czy bezsensowne (bo np. podaje nieistniejące czy nie mające związku z pytaniem przepisy prawa). Dobrze, że jest to (póki co) chociaż oznaczone jako wysryw AI.
        cattani43
        Z AI istnieje zagrożenie, że nauczymy je tylko tego i o tym kto za to zapłaci. Inni będą pomijani jak to jest w tej chwili. Ograniczenie wyszukiwania tylko do zawężonego obszaru jak to ma miejsce od kilku lat to zwykłe działania monopolistyczne i powinny być karane jeszcze bardziej surowo bo kto nakazuje mi kupić w Polsce i mówi się, że to ochrona kupujących jak często jest drożej o 100%. Klienta ma się za nic teraz już kompletnie. Najpierw zrobiono to z informacjami, które ograniczono maksymalnie, potem wprowadzono śmieszne RODO, których przepisów nie rozumieją nawet jego twórcy, a teraz zmuszanie do zakupów oraz używania pseudo Ai. Idźmy tą drogą dalej, a koniec będzie bliski.
          oreonoreon
          Dzięki temu będzie mniej śmieciowych clickbaitów.

