Pierwsze testy Intel Core Ultra 3 205. Nowy hit tanich komputerów?

W sieci pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core Ultra 3 205 – najsłabszego modelu z serii Arrow Lake, który może zainteresować osoby składające tańsze zestawy do grania. Wiemy jaką wydajność oferuje i jak wypada na tle poprzednika.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 spotkała się z chłodnym przyjęciem branżowych mediów. Nowe modele dobrze sprawdzają się w zastosowaniach twórczych, ale wypadają słabo w grach i początkowo były dość wysoko wycenione (choć sytuacja stopniowo się poprawia, co widać np. po obniżkach cen Core Ultra 7 265K).

Intel nie zamierza jednak poprzestawać i szykuje kolejne układy. W sieci pojawiły się już testy Core Ultra 3 205 – najsłabszego przedstawiciela nowej generacji. Jeszcze słabszego niż przetestowany przez nas Core Ultra 5 225F.

Intel Core Ultra 3 205 - specyfikacja

Core Ultra 3 205 to podstawowy model generacji Arrow Lake. Procesor wyposażono w 8 rdzeni (4 wydajne P-Core i 4 energooszczędne E-Core) oraz zintegrowany układ graficzny z dwiema jednostkami Xe. TDP układu wynosi 65 W.

Model Intel Core i3

14100 Intel Core Ultra 3

205 Intel Core Ultra 5

225F Intel Core Ultra 5

225 Rdzenie P + E 4/8 + 0 4+4 6 + 4 6 + 4 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 3,5/4,7 GHz 3,9/4,8 GHz 3,3/4,9 GHz 3,3/4,9 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) - 3,3/4,2 GHz 2,7/4,4 GHz 2,7/4,4 GHz Pamięć L2 4x 1,25 MB 4x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

1x 4 MB Pamięć L3 12 MB ? 20 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR5-4800

DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika Intel UHD Graphics 730 Intel Graphics (2x Xe) - Intel Graphics (2x Xe) NPU - ? 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) TDP (MTP) 65 W 65 W 65 W (121 W) 65 W (121 W) Cena premierowa

Obecna cena w sklepach $144

479 zł ? $221

749 zł $236

799 zł

Testy wydajności Core Ultra 3 205

Na koreańskim kanale BullsLab pojawił się materiał wideo z testem procesora – autor sprawdził model Core Ultra 5 205, porównując go do starszego Core i3-14100 oraz wydajniejszego Core Ultra 5 225.

Cinebench R23 – nowy procesor okazał się o 48 proc. szybszy od Core i3-14100, ale jednocześnie 28 proc. wolniejszy od Core Ultra 5 225. Benchmark ten mierzy wydajność w renderowaniu 3D przy użyciu silnika Cinema 4D, dzięki czemu dobrze odzwierciedla możliwości procesora w zastosowaniach kreatywnych.

3DMark Time Spy (CPU) – wydajność jest tu o 75 proc. wyższa względem poprzednika. Co ciekawe, układ osiąga wyniki zbliżone do Core Ultra 5 225. Ten test sprawdza możliwości procesora w zadaniach związanych z grami.

Według BullsLab procesor zapewnia płynną rozgrywkę w popularnych grach e-sportowych, takich jak Valorant. Co istotne, do jego chłodzenia wystarczy średniej klasy cooler powietrzny.

Hit tanich komputerów?

Core Ultra 5 205 nie trafił jeszcze do oficjalnej oferty Intela, ale pojawił się już w gotowych zestawach komputerowych. Jeśli układ zadebiutuje w sprzedaży detalicznej, może okazać się ciekawą propozycją dla osób składających budżetowe komputery do gier i codziennych zastosowań. Układ musiałby być jednak dużo tańszy od Core Ultra 5 225 - ten obecnie kosztuje ok. 800 zł.