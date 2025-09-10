Procesory

Pierwsze testy Intel Core Ultra 3 205. Nowy hit tanich komputerów?

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

W sieci pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core Ultra 3 205 – najsłabszego modelu z serii Arrow Lake, który może zainteresować osoby składające tańsze zestawy do grania. Wiemy jaką wydajność oferuje i jak wypada na tle poprzednika.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 spotkała się z chłodnym przyjęciem branżowych mediów. Nowe modele dobrze sprawdzają się w zastosowaniach twórczych, ale wypadają słabo w grach i początkowo były dość wysoko wycenione (choć sytuacja stopniowo się poprawia, co widać np. po obniżkach cen Core Ultra 7 265K). 

Intel nie zamierza jednak poprzestawać i szykuje kolejne układy. W sieci pojawiły się już testy Core Ultra 3 205 – najsłabszego przedstawiciela nowej generacji. Jeszcze słabszego niż przetestowany przez nas Core Ultra 5 225F.

Intel Core Ultra 3 205 - specyfikacja

Core Ultra 3 205 to podstawowy model generacji Arrow Lake. Procesor wyposażono w 8 rdzeni (4 wydajne P-Core i 4 energooszczędne E-Core) oraz zintegrowany układ graficzny z dwiema jednostkami Xe. TDP układu wynosi 65 W.

ModelIntel Core i3
14100		Intel Core Ultra 3
205		Intel Core Ultra 5
225F		Intel Core Ultra 5
225
Rdzenie P + E4/8 + 04+46 + 46 + 4
Taktowanie rdzeni P (Base/Boost)3,5/4,7 GHz3,9/4,8 GHz3,3/4,9 GHz3,3/4,9 GHz
Taktowanie rdzeni E (Base/Boost)-3,3/4,2 GHz2,7/4,4 GHz2,7/4,4 GHz
Pamięć L24x 1,25 MB4x 3 MB
1x 4 MB		6x 3 MB
1x 4 MB		6x 3 MB
1x 4 MB
Pamięć L312 MB?20 MB20 MB
Kontroler pamięciDDR5-4800
DDR4-3200
(dwukanałowy)		DDR5-6400
(dwukanałowy)		DDR5-6400
(dwukanałowy)		DDR5-6400
(dwukanałowy)
Zintegrowana grafikaIntel UHD Graphics 730Intel Graphics (2x Xe)-Intel Graphics (2x Xe)
NPU-?2x NCE (NPU3)2x NCE (NPU3)
TDP (MTP)65 W65 W65 W (121 W)65 W (121 W)
Cena premierowa
Obecna cena w sklepach		$144
479 zł		?$221
749 zł		$236
799 zł

Testy wydajności Core Ultra 3 205

Na koreańskim kanale BullsLab pojawił się materiał wideo z testem procesora – autor sprawdził model Core Ultra 5 205, porównując go do starszego Core i3-14100 oraz wydajniejszego Core Ultra 5 225.

Intel Core Ultra 3 205 - wydajność Cinebench R23

Cinebench R23 – nowy procesor okazał się o 48 proc. szybszy od Core i3-14100, ale jednocześnie 28 proc. wolniejszy od Core Ultra 5 225. Benchmark ten mierzy wydajność w renderowaniu 3D przy użyciu silnika Cinema 4D, dzięki czemu dobrze odzwierciedla możliwości procesora w zastosowaniach kreatywnych.

Intel Core Ultra 3 205 - wydajność 3DMark TIme Spy

3DMark Time Spy (CPU) – wydajność jest tu o 75 proc. wyższa względem poprzednika. Co ciekawe, układ osiąga wyniki zbliżone do Core Ultra 5 225. Ten test sprawdza możliwości procesora w zadaniach związanych z grami.

Intel Core Ultra 3 205 - temperatura

Według BullsLab procesor zapewnia płynną rozgrywkę w popularnych grach e-sportowych, takich jak Valorant. Co istotne, do jego chłodzenia wystarczy średniej klasy cooler powietrzny. 

Hit tanich komputerów? 

Core Ultra 5 205 nie trafił jeszcze do oficjalnej oferty Intela, ale pojawił się już w gotowych zestawach komputerowych. Jeśli układ zadebiutuje w sprzedaży detalicznej, może okazać się ciekawą propozycją dla osób składających budżetowe komputery do gier i codziennych zastosowań. Układ musiałby być jednak dużo tańszy od Core Ultra 5 225 - ten obecnie kosztuje ok. 800 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login