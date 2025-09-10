Pierwsze testy Intel Core Ultra 3 205. Nowy hit tanich komputerów?
W sieci pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Core Ultra 3 205 – najsłabszego modelu z serii Arrow Lake, który może zainteresować osoby składające tańsze zestawy do grania. Wiemy jaką wydajność oferuje i jak wypada na tle poprzednika.
Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 spotkała się z chłodnym przyjęciem branżowych mediów. Nowe modele dobrze sprawdzają się w zastosowaniach twórczych, ale wypadają słabo w grach i początkowo były dość wysoko wycenione (choć sytuacja stopniowo się poprawia, co widać np. po obniżkach cen Core Ultra 7 265K).
Intel nie zamierza jednak poprzestawać i szykuje kolejne układy. W sieci pojawiły się już testy Core Ultra 3 205 – najsłabszego przedstawiciela nowej generacji. Jeszcze słabszego niż przetestowany przez nas Core Ultra 5 225F.
Intel Core Ultra 3 205 - specyfikacja
Core Ultra 3 205 to podstawowy model generacji Arrow Lake. Procesor wyposażono w 8 rdzeni (4 wydajne P-Core i 4 energooszczędne E-Core) oraz zintegrowany układ graficzny z dwiema jednostkami Xe. TDP układu wynosi 65 W.
|Model
|Intel Core i3
14100
|Intel Core Ultra 3
205
|Intel Core Ultra 5
225F
|Intel Core Ultra 5
225
|Rdzenie P + E
|4/8 + 0
|4+4
|6 + 4
|6 + 4
|Taktowanie rdzeni P (Base/Boost)
|3,5/4,7 GHz
|3,9/4,8 GHz
|3,3/4,9 GHz
|3,3/4,9 GHz
|Taktowanie rdzeni E (Base/Boost)
|-
|3,3/4,2 GHz
|2,7/4,4 GHz
|2,7/4,4 GHz
|Pamięć L2
|4x 1,25 MB
|4x 3 MB
1x 4 MB
|6x 3 MB
1x 4 MB
|6x 3 MB
1x 4 MB
|Pamięć L3
|12 MB
|?
|20 MB
|20 MB
|Kontroler pamięci
|DDR5-4800
DDR4-3200
(dwukanałowy)
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|Zintegrowana grafika
|Intel UHD Graphics 730
|Intel Graphics (2x Xe)
|-
|Intel Graphics (2x Xe)
|NPU
|-
|?
|2x NCE (NPU3)
|2x NCE (NPU3)
|TDP (MTP)
|65 W
|65 W
|65 W (121 W)
|65 W (121 W)
|Cena premierowa
Obecna cena w sklepach
|$144
479 zł
|?
|$221
749 zł
|$236
799 zł
Testy wydajności Core Ultra 3 205
Na koreańskim kanale BullsLab pojawił się materiał wideo z testem procesora – autor sprawdził model Core Ultra 5 205, porównując go do starszego Core i3-14100 oraz wydajniejszego Core Ultra 5 225.
Cinebench R23 – nowy procesor okazał się o 48 proc. szybszy od Core i3-14100, ale jednocześnie 28 proc. wolniejszy od Core Ultra 5 225. Benchmark ten mierzy wydajność w renderowaniu 3D przy użyciu silnika Cinema 4D, dzięki czemu dobrze odzwierciedla możliwości procesora w zastosowaniach kreatywnych.
3DMark Time Spy (CPU) – wydajność jest tu o 75 proc. wyższa względem poprzednika. Co ciekawe, układ osiąga wyniki zbliżone do Core Ultra 5 225. Ten test sprawdza możliwości procesora w zadaniach związanych z grami.
Według BullsLab procesor zapewnia płynną rozgrywkę w popularnych grach e-sportowych, takich jak Valorant. Co istotne, do jego chłodzenia wystarczy średniej klasy cooler powietrzny.
Hit tanich komputerów?
Core Ultra 5 205 nie trafił jeszcze do oficjalnej oferty Intela, ale pojawił się już w gotowych zestawach komputerowych. Jeśli układ zadebiutuje w sprzedaży detalicznej, może okazać się ciekawą propozycją dla osób składających budżetowe komputery do gier i codziennych zastosowań. Układ musiałby być jednak dużo tańszy od Core Ultra 5 225 - ten obecnie kosztuje ok. 800 zł.
