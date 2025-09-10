iPhone 17 z układem graficznym jak MacBook? Świetny wynik testu benchmarkowego

Choć to tylko testy syntetyczne, dokumentują wysoką wydajność nowych smartfonów Apple. Wydajność iPhone 17 Pro robi wrażenie i jest sporym progresem względem poprzednika.

Wczorajsza premiera smartfonów Apple iPhone 17 przyniosła nie tylko odświeżony design i nowe funkcje, ale też mocne zmiany pod maską. Najwięcej emocji budzą wyniki testów syntetycznych, które pokazują, że iPhone 17 Pro z układem A19 Pro potrafi dorównać wydajnością graficzną niektórym laptopom Apple.

Wydajność procesorów Apple A19 i Apple A19 Pro

Na pierwszy rzut oka nowe chipy Apple nie przynoszą rewolucji w mocy obliczeniowej CPU. Testy Geekbench pokazują, że A19 Pro osiągnął wynik 3895 pkt w teście Single-Core i 9746 pktw Multi-Core, co oznacza poprawę na poziomie 10-14% względem zeszłorocznego A18 Pro. Z kolei standardowy A19 uzyskał 3608 / 8810 pkt, czyli wzrost o 5-7% w stosunku do A18. Trzeba zaznaczyć, że już zeszłoroczny model smartfona Apple cechował się bardzo dobrą wydajnością.

Dla porównania, konkurencyjny Samsung Galaxy S25, który zadebiutował w styczniu 2025 roku z procesorem Snapdragon 8 Elite i 12 GB RAM, wypadł nieco inaczej. Wynik dla jednego rdzenia jest nieco niższy (2718 pkt), natomiast wszystkie rdzenie są wydajniejsze (9274 pkt). Działanie obu smartfonów trudno porównać bezpośrednio - iPhone 17 pracuje w końcu na systemie iOS, natomiast smartfon Samsunga ma Androida.

Wynik testu benchmarkowego: GPU w iPhone 17 Pro wydajne jak w laptopach Apple

Znacznie ciekawiej prezentują się testy grafiki. Według wycieków, iPhone 17 Pro z układem A19 Pro uzyskał w Geekbench 6 Metal aż 45 657 pkt, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do Apple M2, stosowanego w iPadach i MacBookach (ok. 45 800 pkt). To ogromny skok względem zeszłorocznego procesora A18 Pro, który osiągał 32 673 pkt.

Metal to technologia Apple - interfejs graficzny pozwalający grom i aplikacją na dostęp do mocy obliczeniowej układu graficznego (GPU). Test Geekbench 6 Metal wykorzystuje ten interfejs, symulując różne zadania (renderowanie obrazów 3D, efekty wizualne, itp.).

rozwiń

Warto jednak pamiętać, że to tylko syntetyczny test. Benchmarki świetnie nadają się do porównywania sprzętu, ale nie zawsze pokazują w pełni realne doświadczenie użytkownika. Laptopy i smartfony Apple działają na różnych wersjach systemów operacyjnych, co także ma wpływ na końcową wydajność.

Mimo tego jedno jest pewne - nowy układ graficzny zintegrowany z procesorem A19 Pro to największy krok naprzód od lat i jasny sygnał, że Apple poważnie traktuje gry na swoich urządzeniach. Wysoka moc obliczeniowa w połączeniu z rosnącą ofertą gier AAA w App Store sprawia, że iPhone 17 Pro może stać się prawdziwą kieszonkową konsolą.