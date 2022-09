W piątek firma Apple rozpoczęła się sprzedaż iPhone’ów serii 14. Jeden z nich, a konkretnie iPhone 14 Pro Max, jest już w naszych rękach, więc zaczynamy testy. Już niedługo na łamach naszego serwisu pojawi się jego recenzja.

iPhone 14 Pro Max

W nasze ręce trafił model w kolorze głębokiej purpury z pamięcią masową o pojemności 1 TB, co umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie Apple ProRAW oraz nagrywanie wideo ProRes w jakości do 4K z częstością 30 kl./s.

Smartfon wyposażony jest między innymi w układ A16 Bionic, z 6-rdzeniowym CPU i 5-rdzeniowym GPU.

Urządzenie posiada niegasnący (Always On) wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala z technologią ProMotion, czyli adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz.

Warto przy tej okazji wspomnieć także o Dynamic Island, czyli polu, które zastąpiło notch. To dynamicznie zmieniający się obszar, z poziomu którego obsługiwać można aplikacje systemowe, ale nie tylko.

W ciągu pierwszych godzin użytkowania to właśnie funkcja Always On i Dynamic Island robią największe wrażenie, ponieważ to całkowita nowość w przypadku iPhone’ów.

Uwagę zwraca także system aparatów, a szczególnie wielkość wszystkich trzech obiektywów.

Recenzja

Z iPhone’a 14 Pro Max korzystamy dopiero od kilku godzin, więc na recenzję jeszcze za wcześnie, ale już zaczynamy nad nią pracować. Dajcie znać w komentarzach o tym, co chcielibyście wiedzieć na temat tego smartfona.