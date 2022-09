Brak miejsca na iPhone? Zastanawiasz się jak zwolnic miejsce na iPhone? Nie wiesz w jaki sposób zwiększyć pamięć w iPhonie? Niestety nie można dokupić pamięci w iPhonie, ale mamy dla Was kilka cennych wskazówek dotyczących tego problemu. Doradzamy, jak zwolnić pamięć na iPhone.

Czy można dokupić pamięć w iPhonie?

Jedną z największych wad smartfonów marki Apple jest brak możliwości zainstalowania w nich karty pamięci, a co za tym idzie, rozszerzenia ich pamięci masowej. Decyzję o tym, jak dużo pamięci będzie musiało wystarczyć nam przez najbliższe kilka lat użytkowania smartfona należy podjąć już podczas jego zakupu.

W przypadku iPhone’ow serii 13 podstawowe modele wyposażone są w 128 GB pamięci RAM. Warto dodać, że za dodatkowe 128 GB dopłacić trzeba zaledwie 500 złotych, więc warto się nad tym zastanowić. Słowo „zaledwie”, nie zostało tutaj użyte przypadkowo, ponieważ to niewiele w stosunku do ceny smartfona. Za kolejny wariant pamięci, czyli 512 GB dopłacić trzeba kolejny 1000 złotych, więc całkowita dopłata wynosi w takim przypadku 1500 złotych, a to już sporo. Podsumowując, kupując iPhone’a warto nieco dołożyć i kupić model z pamięcią 256 GB.

Jak zwolnic pamięć w iPhone?

Tak jak w przypadku prób dotyczących poprawy kondycji baterii w iPhonie, w tym przypadku także należy zacząć od diagnozy. Na szczęście narzędzie, które podpowie nam jak zrobić miejsce na iPhone zostało zaimplementowane do systemu iOS.

Aby sprawdzić jak zwiększyć miejsce w iPhonie należy wejść kolejno w:

Ustawienia -> Ogólne -> iPhone (miejsce)

Poza informacją dotyczącą tego, jakie dane zajmują najwięcej miejsca, znajdują się tutaj także zalecenia, dzięki którym zwolnić można miejsce w pamięci masowej.

Zdjęcia i filmy

Pierwszym krokiem powinno być opróżnienie zdjęć z albumu „Ostatnio usunięte”. Warto bowiem wiedzieć, że zdjęcia, które na bieżąco usuwamy trafiają właśnie do tego albumu i są tam przechowywane przez 30 dni.

Warto także przejrzeć zapisane w pamięci telefonu pliki wideo. Po kliknięciu w „Przejrzyj wideo prywatne” wyświetla się lista wszystkich plików wideo, które posortowane są od największego do najmniejszego. Być może, że są tutaj jakieś duże pliki, które wcale nie są potrzebne.

Jest też możliwość przeniesienia zdjęć do chmury iCloud, ale trzeba wziąć pod uwagę wielkość biblioteki zdjęć oraz miejsce dostępne w chmurze. Kupując iPhone’a lub inne urządzenie marki Apple w pakiecie otrzymujemy 5 GB bezpłatnego miejsca. To niewiele, ale za zaledwie 3,99 złotych miesięcznie można rozszerzyć tą przestrzeń do 50 GB. Za 200 GB zapłacić trzeba 11,99 złotych, a 2 TB to koszt 39,99 złotych.

Następnie należy stuknąć w zakładkę „Zdjęcia” i włączyć „Zdjęcia w iCloud” oraz zaznaczyć „Optymalizuj dysk iPhone'a”. Dzięki temu w pamięci smartfona przechowywane będą zdjęcia i wideo w niższej jakości, a oryginalne pliki przeniesione zostaną na serwery iCloud, ale w każdej chwili będzie można je pobrać.

Aby kupić pamięć w iPhone, a technicznie rzecz biorąc w chmurze iCloud należy wejść w systemowe Ustawienia, a następnie stuknąć w swoje imię i nazwisko i kolejno w zakładkę „iCloud”. Następnie należy wybrać „Zarządzaj miejscem”, a kolejno „Zmień pakiet miejsca”.

Nie jest tajemnicą, że to właśnie zdjęcia i filmy zajmują zazwyczaj najwięcej miejsca w pamięci smartfona. Zanim więc przejdziemy do innych wskazówek, mamy jeszcze kilka trików związanych właśnie ze zdjęciami i plikami wideo, które pozwolą nam zaoszczędzić nieco miejsca.

W aplikacji Zdjęcia w zakładce „Albumy” warto zajrzeć do sekcji „Typy multimediów” i wejść w zakładkę „Serie”. Znajdują się tutaj zdjęcia seryjne, które w głównym albumie widoczne są jako pojedyncze zdjęcia. Może się zdarzyć, że jedna seria zawiera kilka, a nawet kilkanaście zdjęć. Po otwarciu zdjęcia seryjnego należy stuknąć w znajdujące się u dołu ekranu „Zaznacz” i wybrać najlepszy kadr, a resztę usunąć.

Warto także przyjrzeć się rozdzielczości z jaką nagrywane są filmy. Zmienić można to w następującym miejscu:

Ustawienia -> Aparat -> Nagraj wideo.

Znajduje się tutaj informacja o tym ile zajmuje minuta nagranego wideo w poszczególnych rozdzielczościach. W przypadku, gdy nie nagrywamy profesjonalnych filmów to w zupełności wystarczy nam rozdzielczość 1080p. Warto zauważyć, że przy 30 klatkach na sekundę minuta filmu w rozdzielczości 1080p zajmuje 65 MB, a w 4K aż 190 MB, czyli niemal 3 razy więcej.

Dość brutalnym, ale skutecznym sposobem jest przeniesienie zdjęć i filmów na dysk komputera. Można to zrobić używając przewodu i podłączając smartfona do komputera, a w przypadku Maców skorzystać można z funkcji AirDrop i przesłać zdjęcia za pomocą Bluetooth. Brutalność tego rozwiązania polega na tym, że po przeniesieniu plików i usunięciu ich z pamięci smartfona nie będzie możliwe ich oglądanie bezpośrednio z poziomu telefonu.

Dokumenty i dane w wiadomościach

Warto także zajrzeć do zakładki „Wiadomości”. Znajdują się tutaj poukładane malejąco wszystkie załączniki do wiadomości, które również potrafią zająć sporo miejsca, na przykład wiadomości głosowe, zdjęcia, filmy czy pliki w innych formatach. Z tego poziomu można w łatwy sposób usunąć poszczególne pozycje. Wystarczy przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony, a następnie stuknąć w czerwony przycisk „Usuń”.

Aby ograniczyć liczbę przechowywanych wiadomości należy skrócić okres ich archiwizacji. Aby to zrobić należy kolejno stuknąć w:

Ustawienia -> Wiadomości -> Przechowuj wiadomości.

Tutaj należy wybrać 1 rok lub 30 dni. Opcja „Bez limitu” oznacza, że wiadomości przechowywane będą tak długo aż sami ich nie usuniemy.

Gry, aplikacje i ich dane

Sporo miejsca w pamięci smartfona zajmować mogą aplikacje, w tym gry. Na szczęście za pomocą wspomnianej na początku funkcji w systemie iOS sprawdzić można, które pozycje wymagają największej ilości pamięci. Aplikacje posortowane są malejąco pod względem zajmowanego miejsca. Warto jednak zastanowić się czy zdarza się, że korzystamy z aplikacji, którą chcemy usunąć. Nie należy popadać w skrajność i usuwać wszystkiego co popadnie.

Jest także możliwość usunięcia dokumentów i danych, które zbierają aplikacje, czyli tak zwanej pamięci cache. Po wybraniu aplikacji ze wspomnianej wyżej listy pojawiają się dwie opcje: „Odinstaluj aplikację” oraz „Usuń aplikację”. Pierwsza z wymienionych opcji usuwa jedynie aplikację,a wszystkie powiązane z nią dane zostają w pamięci smartfona. Dzięki temu można między innymi zachować zapisane postępy w ulubionych grach. Gdy za jakiś czas zainstalujemy tą samą aplikację ponownie, to nasz postęp w grze nadal będzie dostępny. Stuknięcie w „Usuń aplikację” powoduje odinstalowanie aplikacji oraz nieodwracalne usunięcie wszystkich dokumentów i danych.

Szczególną uwagę zwrócić należy na aplikacje do streamowania muzyki, takie jak Spotify, Tidal czy Deezer. Dokumenty i dane zebrane przez te aplikacje potrafią zajmować kilka gigabajtów.

Ostatnią deską ratunku jest usunięcie pamięci podręcznej przeglądarki internetowej Safari. W tym celu należy stuknąć w:

Ustawiania -> Safari -> Wyczyść Historię oraz Dane Witryn.

Jak zwolnic miejsce na iPhonie?

Na to pytanie udało nam się już odpowiedzieć. To wszystko co przygotowaliśmy dla Was w tym poradniku. Pamiętajcie, żeby nie popadać w skrajność i nie usuwać zbyt wielu rzeczy. To smartfon jest dla Was, a nie Wy dla smartfona.