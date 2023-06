Mapy Google otrzymały nowy widok immersyjny. Połączenie zdjęć satelitarnych, trybu Street View i sztucznej inteligencji dało naprawdę interesujący efekt. A to tylko jedna z trzech nowości, które trafiły do użytkowników w Polsce.

Mapy Google w Polsce zostały wzbogacone o trzy praktyczne nowinki. Pierwsza to szybkie wskazówki, dzięki którym postęp naszego pokonywania trasy jest widoczny nawet wtedy, gdy nie przejdziemy do pełnego trybu nawigacji. Druga to automatyczne uzupełnianie historii w karcie „Ostatnie”. Trzecia natomiast to Immersive View i jej warto przyjrzeć się nieco dokładniej.

Widok immersyjny w Mapach Google

Immersive View, czyli widok immersyjny, to nowy tryb wyświetlania, stanowiący połączenie zdjęć satelitarnych z widokiem Street View. Za miks ten odpowiada sztuczna inteligencja, która jest dzięki temu w stanie zaprezentować bardzo przekonujące wizualizacje wybranych obiektów, niejako z perspektywy lotu ptaka.

Widok immersyjny jest dostępny w Polsce i na tę nową opcję załapało się nawet kilka zabytkowych budowli z naszego kraju. W ten nowy sposób możemy zobaczyć między innymi warszawski Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie czy też Zamek Królewski na Wawelu. Poza Polską to między innymi bostoński Faneuil Hall, Zamek Praski czy też Harbour Bridge w Sydney. W widoku immersyjnym dostępne są także nawet niektóre całe miasta, ostatnio na listę wskoczyły Amsterdam, Dublin, Florencja i Wenecja.

„Wystarczy wyszukać to miejsce w Mapach Google i kliknąć pierwsze wideo, aby wirtualnie przefrunąć nad budynkiem i przyjrzeć się jego otoczeniu” – jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu polskiego oddziału Google. Firma dodaje, że „dzięki suwakowi czasu możesz sprawdzić, jaka będzie pogoda o różnych porach dnia i jak zatłoczona będzie okolica, co pozwoli Ci zaplanować najlepszą porę zwiedzania. W niektórych miejscach możesz też zajrzeć do wnętrza restauracji lub kawiarni, aby zdecydować, czy chcesz tam zarezerwować stolik”.

