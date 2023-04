Badania nad sztuczną inteligencją rozpoczęły się mniej więcej w latach 50. XX wieku, ale głośno na jej temat zrobiło się od listopada 2022 roku, kiedy to zadebiutował popularny dziś ChatGPT. Do tej pory powstało wiele narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja coraz bardziej popularna

Jak wspomniano we wstępie, w ostatnim czasie technologia sztucznej inteligencji (AI – artificial inteligence) mocno zyskała na popularności. Od mniej więcej pół roku w sieci pojawia się coraz więcej narzędzi, które wykorzystują tę technologię i na podstawie zadawanych przez ludzi zapytań tekstowych tworzą różnego rodzaju treści jak na przykład wyrafinowane obrazy czy teksty – zarówno odpowiedzi na łatwe pytania, jak i eseje, książki, a nawet kody aplikacji. Tego typu narzędzia potrafią między innymi także tworzyć testy wiedzy oraz łamać hasła dostępu. Najpopularniejszym obecnie narzędziem jest zdecydowanie ChatGPT, którego ubiegłoroczna premiera przyczyniła się do ogromnego wzrostu zainteresowania rozwiązaniami, które wykorzystują sztuczną inteligencję.

Najlepsze narzędzia AI - TOP 5

ChatGPT - model językowy, do pisania tekstów, tłumaczeń, odpowiedzi na pytania

Midjurney - narzędzie do generowania fotorealistycznych grafik

D-ID - model do generowania twarzy postaci, wypowiadającej zadany tekst

DALL-E 2 - narzędzie do generowania grafik, konkurent Midjurney

Stable Diffusion 2 - generator grafik z dostępnym publicznie kodem źródłowym

Bing AI - model językowy i narzędzie do generowania grafik w jednym

Co to tak w ogóle jest ta sztuczna inteligencja?

W sieci znaleźć można wiele definicji tego pojęcia, ale najczęściej pojawia się stwierdzenie, że jest to inteligencja, którą wykazują urządzenia, a nie ludzie. Należy dodać, że tak naprawdę to nie urządzenia, a ich oprogramowanie. Sztuczna inteligencja to zatem w uproszczeniu aplikacje, które wykonują złożone zadania, a przy tym zwiększają swoje możliwości na podstawie przetworzonych wcześniej danych. Aplikacje te automatycznie pozyskują oraz analizują dane, co daje im możliwość „uczenia się”, a co za tym idzie, wspomnianego już zwiększania wydajności.

To oczywiście bardzo uproszczona definicja, ale nie czas na teoretyczne wywody na ten temat. Wiele osób zdecydowanie bardziej zainteresowanych jest możliwościami jakie daje ta technologia oraz jak można je wykorzystać w życiu codziennym. Poniżej przedstawiamy pięć najbardziej znanych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, z których korzystać może każdy. W niektórych przypadkach trzeba zapłacić za dostęp, a w innych nie. Kwoty te są jednak niewielkie w stosunku do tego, co potrafią te narzędzia. Trzeba też uświadomić sobie, że za kilka czy kilkanaście dolarów można obecnie uzyskać dostęp do technologii, która oferuje niesamowite możliwości.

ChatGPT

Jedno z najbardziej znanych i najlepszych narzędzi do tworzenia treści za pomocą sztucznej inteligencji to Chat GPT, który od końca ubiegłego roku bije rekordy popularności. To rozwiązanie, które jak już wspomniano, opracowane zostało przez firmę OpenAI. Narzędzie generuje tekstowe odpowiedzi na zadane pytania i wykorzystywane jest między innymi w obsłudze klientów, tworzeniu treści takich jak artykuły czy opisy produktów, tłumaczeniu tekstów, a nawet tworzeniu prostych aplikacji czy wyszukiwaniu błędów w kodzie. Aby sprawdzić możliwości tego narzędzia należy wejść na stronę ChatGPT i zalogować się. Dostęp jest bezpłatny, a za dodatkową opłatą otrzymać można dodatkowe funkcje.

Midjurney

W odróżnieniu od ChatGPT, Midjurney to narzędzie, które służy do generowania obrazów, ale podobnie jak rozwiązanie oferowane przez OpenAI cieszy się ogromną popularnością. Midjurney potrafi stworzyć zarówno fotorealistyczne, jak i abstrakcyjne obrazy, a aby to się stało wystarczy wpisać odpowiednie polecenie, które jest szczegółowym opisem oczekiwanego obrazu. Aby skorzystać z tego narzędzia należy użyć aplikacji Discord, czyli popularnego komunikatora i dołączyć do serwera Midjourney. Usługa jest płatna i w przypadku podstawowego abonamentu kosztuje 10 dolarów miesięcznie lub 96 dolarów rocznie.

D-ID oferuje zupełnie inne możliwości niż opisane wyżej narzędzia. ChatGPT generuje tekst, Midjurney obrazy, a D-ID to internetowa aplikacja, która potrafi wygenerować twarz dowolnej postaci, która na dodatek wypowiadać będzie wpisany przez użytkownika tekst. Narzędzie zostało zintegrowane ze wspominanym już wielokrotnie ChatGPT, dzięki czemu tekst generowany przez narzędzie firmy OpenAI może być wypowiadany przez wirtualną postać, co znacznie uatrakcyjnia odbiór tych treści. Aby skorzystać z tego narzędzia należy wejść na stronę D-ID i się zalogować. Z narzędzia korzystać można za darmo przez 14 dni. Najtańszy abonament kosztuje 6 dolarów miesięcznie.

DALL-E 2

Podobnie jak Midjurney, DALL-E 2 to generator obrazów, a tak jak ChatGPT stworzony został przez firmę OpenAI. Zdania na temat tego, które narzędzie wykorzystujące AI do tworzenia obrazów jest najlepsze są podzielone. Jedni twierdzą, że na to miano zasługuje opisany wyżej Midjurney, a drudzy, że właśnie DALL-E 2. Zasada działania obu narzędzi jest taka sama, a obrazy generowane są na podstawie wpisanego polecenia. Poza generowanie nowych obrazów, DELL-E 2 potrafi rozszerzać obrazy, dorysowując do nich dodatkowe elementy, dodawać elementy do istniejących obrazów oraz tworzyć grafiki inspirowane innymi. Aby sprawdzić jak działa to narzędzie wystarczy wejść na stronę DALL-E 2 i się zarejestrować. Aplikacja jest darmowa.

Stable Diffusion 2

Ostania na naszej liście jest aplikacja Stable Diffusion 2, które podobnie jak DALL-E 2 i Midjurney generuje obrazy na podstawie wpisywanych poleceń. Postanowiliśmy o niej wspomnieć ze względu na to, że jej kod źródłowy wraz ze szczegółowymi danymi związanymi z uczeniem się i zaangażowanymi do tego algorytmami są dostępne publicznie. Z aplikacji korzystać można zarówno online, jak i na swoim komputerze po jej zainstalowaniu. Takie rozwiązanie daje jeszcze większe możliwości rozwoju tej technologii, ponieważ każdy może wziąć udział w tym procesie. Narzędzie Stable Diffusion 2 dostępne jest za darmo na stronie stability.ai.

Bing AI

Chatbot Bing AI to narzędzie wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji oparte o model GPT, które stworzone zostało przez firmę Microsoft. Korzystać można z niego za pośrednictwem przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Należy zaktualizować ją do najnowszej wersji, a następnie kliknąć w ikonę Bing, która znajduje się w prawym górnym rogu. Narzędzie potrafi na przykład streszczać artykuły, które znajdują się na oglądanej stronie internetowej, ale można z nim także porozmawiać jak w przypadku ChatGPT. Bing AI potrafi też generować obrazy na podstawie zadanego opisu.

Najlepsze narzędzia AI

Wydaje się, że najlepsze ogólnodostępne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję to obecnie ChatGPT i DALL-E 2. Pierwsze służy do generowania tekstów, a drugie tworzy obrazy. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ obecnie liczba tego typu rozwiązań szybko rośne. Dajcie znać w komentarzach z jakich tego typu narzędzi korzystaliście i co za ich pomocą udało Wam się wygenerować.