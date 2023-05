Google nareszcie zaczyna działać i gonić Microsoft. Daje nam kolejne przykłady na to, że wyścig o sztuczną inteligencję dopiero się rozpoczyna…

Sztuczna inteligencja w wyszukiwarce Google

Microsoft osiągnął już bardzo szybkie tempo w zakresie wdrażania innowacji na polu sztucznej inteligencji. Firma Google musi gonić, ale wygląda na to, że jest gotowa. Podczas konferencji Google I/O 2023 zapowiadała wiele nowości, a teraz zaczyna działać.

Na dobry początek wprowadza (w ramach testów ograniczonych do USA) sztuczną inteligencję do swojej wyszukiwarki. Pozwala w ten sposób użytkownikom prowadzić naturalne rozmowy z botem, który będzie im pomagał w odnajdywaniu informacji na interesujące ich tematy (tak jak Bing z GPT).

Sztuczna inteligencja w YouTube Shorts

Korzystając z okazji firma Google – w serii krótkich wiadomości – przedstawiła również inne praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji. AI zostanie wdrożona między innymi na platformie YouTube Shorts.

Głównym zadaniem sztucznej inteligencji (a konkretnie modelu języka wizualnego o nazwie Flamingo) będzie tam automatyczne generowanie opisów, aby jak najdokładniej określić zawartość filmów (i je otagować). W rezultacie, wyszukiwanie interesujących materiałów ma stać się znacznie szybsze i łatwiejsze.

Sztuczna inteligencja w Wiadomościach

Sztuczna inteligencja z pewnością zrobi jeszcze większe wrażenie w przypadku SMS-ów. Google opracował rozwiązanie o nazwie Magic Compose, które potrafi automatycznie generować odpowiedzi na wiadomości tekstowe, które można przesłać dwoma kliknięciami.

Algorytm bazuje na maksymalnie 20 poprzednich SMS-ach, które jednak nie są przechowywane w żadnym dodatkowym miejscu. Użytkownik może ponadto dostosować ton wypowiedzi (na przykład na grzeczny, swobodny czy profesjonalny). Tu testy także są ograniczone do USA (i to do małej grupy użytkowników).

Źródło: Google, Android Central