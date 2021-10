Planujesz zakup Marvel: Strażnicy Galaktyki? Jeśli celujesz w wersję PC to najnowsze informacje powinny Cię zainteresować.

Wymagania sprzętowe Marvel: Strażnicy Galaktyki

Na początku tego miesiąca twórcy pochwalili się zwiastunem i jednocześnie zapewniali, że gra Marvel: Strażnicy Galaktyki będzie błyszczeć na PC. Ujawniono kilka obsługiwanych technologii, ale jednocześnie nie podano wymagań sprzętowych, jakie trzeba będzie spełnić by cieszyć się efektami prac Eidos Montréal. W końcu się to zmieniło.

Niestety, nie można twierdzić, że zaprezentowane konfiguracje rozwiewają wszelkie wątpliwości. Póki co nie podano bowiem informacji odnośnie rozdzielczości i płynności, na jakie pozwolą. Nie widzimy tu większych zaskoczeń, wydaje się, że na podkreślenie zasługuje przede wszystkim konieczność posiadania 150 GB wolnego miejsca na dysku.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 64-bit (1803)

procesor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

150 GB miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 10 64-bit (1803)

procesor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

150 GB miejsca na dysku

Marvel's Guardians of the Galaxy - zwiastun premierowy i gameplay

Na premierę Marvel: Strażnicy Galaktyki nie będziemy już długo czekać. Przynajmniej jeśli plany twórców i wydawcy się nie zmienią. Na szczęście, niewiele na to wskazuje. Gra ma pojawić się już 26 października. Nie tylko na PC, ale również na konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także Nintendo Switch oraz w usłudze GeForce NOW.

W ostatnich dniach w sieci pojawiła się porcja nowych materiałów wideo promujących omawiany tytuł. Jeśli ich nie widzieliście, to poniżej możecie rzucić okiem na zwiastun premierowy oraz fragmenty rozgrywki, w tym walkę z jednym z bossów. Chociaż ta ostatnia zawiera pewne spoilery, więc jeśli jesteście na to wyczuleni, to uważajcie.

Źródło: EidosMontreal, IGN