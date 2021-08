Póki co trudno określać Marvel: Strażnicy Galaktyki mianem mocno promowanego tytułu. Być może powoli będzie się to jednak zmieniać, bo do premiery wcale nie jest daleko.

Nowy zwiastun gry Marvel: Strażnicy Galaktyki

Pewnie znajdą się gracze, którym gra Marvel’s Avengers przypadła do gustu, aczkolwiek w ogólnym rozrachunku trudno określać ją nawet nie mianem hitu, ale chociażby ciepło przyjętej produkcji. Nawet najważniejsza kwestia dla producenta i wydawcy wypadała tu słabo, wyniki sprzedaży mocno rozczarowały. Samo znane uniwersum i lubiani bohaterowie okazują się zatem niewystarczającym magnesem, w związku z czym trzeba mieć nadzieję, że Marvel’s Guardians of the Galaxy zaoferują zdecydowanie więcej.

Czerwcowa zapowiedź była wprawdzie dość obszerna, ale później wokół gry zrobiło się cicho. Przerwano ją dopiero teraz, publikując nowy zwiastun. Skupia się on na Lady Hellbender, przywódczyni Piekielników, chociaż pojawiają się i tytułowi Strażnicy. Całość swoim komentarzem wzbogacił Darryl Purdy, reżyser przerywników filmowych i animacji w studiu Eidos Montréal. Przypomniał przy tym, że Marvel: Strażnicy Galaktyki to narracyjna przygodowa gra akcji, w której pojawi się spora dawka humoru. Czy omawiany zwiastun potwierdza to ostatnie? Odpowiedź poniżej.

Kiedy premiera Marvel: Strażnicy Galaktyki?

Już sama zapowiedź gry była dla niektórych małą niespodzianką, a jeszcze bardziej zaskoczyła deklaracja, iż premiera odbędzie się już 26 października tego roku. Póki co termin pozostaje aktualny i miejmy nadzieję, że nic się już w tej kwestii nie zmieni.

Jak zawsze większą pewność można mieć co do platform docelowych. W tym przypadku ich lista jest dość długa. Obejmuje PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także Nintendo Switch.

Źródło: EidosMontreal