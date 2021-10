Jeśli komuś spodobały się zapowiedzi i pierwsze informacje na temat Marvel: Strażnicy Galaktyki, nie inaczej powinno być z ostatnim materiałem wideo. Dotyczy to szczególnie posiadaczy PC.

Marvel: Strażnicy Galaktyki z fajerwerkami na PC

To właśnie do planujących sięgnięcie po wersję dedykowaną komputerom skierowany jest najnowszy zwiastun Marvel’s Guardians of the Galaxy. Jak ładnie określa to wydawca, prezentuje on możliwości technologiczne nadchodzącej produkcji. Oczywiście na najwięcej będą mogli liczyć korzystający z najmocniejszych zestawów, w tym tych z kartami graficznymi z serii NVIDIA GeForce RTX.

Twórcy obiecują nie tylko obsługę monitorów ultraszerokokątnych i zniesiony limit wyświetlanych klatek na sekundę, ale też między innymi śledzenie promieni w czasie rzeczywistym (real-time ray tracing), rozproszone oświetlenie, HDR oraz obsługę wysokich rozdzielczości - aż do 8K. Nie zabraknie również wsparcia dla NVIDIA DLSS.

Jaki komputer do Marvel’s Guardians of the Galaxy?

Premiera omawianego tytułu odbędzie się już wkrótce, bo 26 października. Mimo tego nie przedstawiono jeszcze ostatecznych wymagań sprzętowych wersji PC, nie można zatem sprawdzić, czy aktualnie posiadane konfiguracje będą wystarczające. Wkrótce powinno się to jednak zmienić, na ostatniej prostej przed debiutem powinniśmy otrzymać brakujące informacje.

Najmniejszej tajemnicy nie stanowią za to platformy sprzętowe, na jakich można będzie zagrać. To bowiem nie tylko PC, ale też konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, a także Nintendo Switch. Już w dniu premiery gra zostanie udostępniona także w ramach usługi NVIDIA GeFORCE NOW.

Przymierzacie się do zabawy? Miejmy nadzieję, że dostaniemy tutaj ciekawszy produkt niż Marvel’s Avengers z 2020 roku.

Źródło: EidosMontreal