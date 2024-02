"Nie ma sytuacji tak idealnej, żeby nie można było jej jeszcze poprawić" - to stwierdzenie doskonale pasuje do pieców gazowych.

Mimo że są one już bardzo czyste i bezpieczne, istnieje możliwość, aby były jeszcze lepsze. Dzięki niewielkiemu, niedrogiemu i łatwemu w obsłudze urządzeniu, możemy osiągnąć jeszcze wyższy poziom czystości i bezpieczeństwa. To rozwiązanie stanowi doskonałą alternatywę dla powszechnie stosowanych pomp ciepła.

Pomimo że piece gazowe i kotły kondensacyjne są uważane za urządzenia grzewcze o wyjątkowo niskim poziomie zanieczyszczeń, to jednak wytwarzają one pewne ilości substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w Tennessee opracowali specjalne urządzenie redukcyjne, które jest dostępne w przystępnej cenie. Informacje na ten temat opublikowali w magazynie Chemical Engineering Journal.

Nowa technologia redukuje szkodliwe gazy w ponad 99,9 proc.

Technologia AGR (acidic gas reduction), opracowana przez ORNL, umożliwia usunięcie ponad 99,9 proc. kwaśnych gazów, tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów czy metanu. Urządzenie wykorzystujące tę technologię może być zainstalowane w piecach i kotłach gazowych, zarówno tych przemysłowych, jak i domowych, a także w podgrzewaczach wody. Można je zastosować zarówno w nowych urządzeniach, jak i tych, które już są w użyciu.

Podczas 400-godzinnego testu efektywności i trwałości, przeprowadzonego na standardowym, dostępnym na rynku piecu kondensacyjnym, urządzenie wykorzystujące technologię AGR usunęło więcej niż 99,9% potencjalnie szkodliwych gazów. Przy tym nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków.

Urządzenie to praktycznie całkowicie eliminuje szkodliwe emisje, a efektem jego działania jest jedynie kondensat o neutralnym pH. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiałów zabezpieczających przed korozją, co pozwala obniżyć koszty produkcji. Naukowcy są przekonani, że to rozwiązanie pozwoli producentom pieców i kotłów sprzedać więcej urządzeń o wysokiej wydajności, co przyniesie korzyści zarówno środowisku naturalnemu, jak i nam samym.

Przedstawiciele Oak Ridge National Laboratory zapewniają, że korzystanie z technologii AGR nie będzie uciążliwe dla użytkowników. Piece wyposażone w to urządzenie wymagałyby jedynie konserwacji co około trzy lata. Po tym czasie jednostkę AGR trzeba by samodzielnie (lub z pomocą technika) usunąć z pieca i przenieść do miejsca regeneracji - na podobnej zasadzie, jak w przypadku wymiany butli gazowych.