Dodatkowe pieniądze na fotowoltaikę i nie tylko. Trafią na wieś

NFOŚiGW planuje dodatkowe wydatki na poczet rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jedną z propozycji jest wyraźne zwiększenie środków w ramach programu "Energia dla wsi". Kwota, która zostanie na ów program przeznaczona, ma wzrosnąć do aż 3 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o decyzji nowego zarządu dotyczącej zwiększenia środków na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich. W ramach programu "Energia dla wsi", kwota ta ma wzrosnąć z 1 mld zł do 3 mld zł. Jednakże, aby zmiana ta mogła wejść w życie, musi zostać zatwierdzona przez ministra klimatu. Możliwe zatem, że na wsiach powstanie więcej biogazowani czy instalacji fotowoltaicznych.

"Ze względu na duże zainteresowanie inwestycjami w zieloną energię na terenach wiejskich nowy zarząd NFOŚiGW zaproponował zwiększenie środków z 1 mld zł do 3 mld zł w programie priorytetowym "Energia dla wsi"" - napisano na stronie internetowej Funduszu w piątek.

Fundusz przypomniał, że program "Energia dla wsi" udziela wsparcia finansowego dla różnych form inwestycji w zieloną energię. Dotyczy to instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, biogazowni, elektrowni wodnych oraz magazynów energii.

Nawet 25 mln zł dotacji na odnawialne źródła energii

Dodatkowo, rolnicy lub spółdzielnie energetyczne działające na terenach wiejskich mogą skorzystać z dotacji do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, które mogą wynieść do 20 mln zł. Mają oni również możliwość uzyskania pożyczki pokrywającej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a jej maksymalna wysokość może osiągnąć 25 mln zł.

Zarząd NFOŚiGW podjął również decyzję o wystąpieniu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wypłatę środków z Funduszu Modernizacyjnego dla programu "Energia dla wsi". Wszystkie te propozycje zmian zostaną teraz skierowane do konsultacji z Ministrem Klimatu i Środowiska.