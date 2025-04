Naukowcy z Montana State University opracowali materiał z grzybów, który może zrewolucjonizować budownictwo. To wyjątkowe tworzywa ma zdolność do autoregeneracji, a dodatkowo oczyszcza środowisko.

Naukowcy poszukują alternatywnych materiałów budowlanych, które będą wytrzymałe, ale także ekologiczne. Przed nami wiele wyzwań związanych z redukcją gazów cieplarnianych, które nieustannie zwiększają ocieplenie klimatu przyczyniając się do pogłębiajacego się kryzysu klimatycznego. Należy zaznaczyć, że to właśnie produkcja betonu odpowiada za ponad 5 proc. emisji gazów cieplarnianych.

Grzybnia to sieć mikroskopijnych, rozgałęzionych włókien, które tworzą część większości grzybów. Sieć strzępek umożliwia zbieranie wody i składników odżywczych z otoczenia, a nawet komunikację i ostrzeganie przed zagrożeniem.

Inspiracją do powstanie materiału była struktura kości

Zespół Chelsea Heveran z Montana State University badał możliwość stworzenia zmineralizowanej struktury wokół rusztowania z grzybni. Naukowcy wykorzystali grzyb Neurospora crassa oraz bakterię Sporosarcina pasteurii, aby stworzyć trwały materiał z węglanu wapnia, który jest budulcem m.in. skorupek jaj czy muszli. Inspiracją dla badaczy była struktura kości, która jest lekka, ale jednocześnie bardzo wytrzymała.

Jesteśmy podekscytowani naszymi wynikami i planujemy inżynierię bardziej złożonych i większych struktur – mówi Heveran.

Większość materiałów biologicznych nad którymi dotychczas pracowano w laboratoriach wytrzymywało zaledwie kilka dni, jednak struktura przez zespół Heveran była trwała przez co najmniej miesiąc. Badacze planują dalsze prace nad bardziej złożonymi i większymi obiektami, które w przyszłości mogą wpłynąć znacząco na sposób w jaki tworzymy budowle.

Ekologiczna przyszłość budownictwa

Aysu Kuru z Uniwersytetu w Sydney zaznacza, że wykorzystanie mycelium jako medium do tworzenia materiałów żywych jest strategią zarówno prostą, jak i niezwykle efektywną. Badacze liczą na to, że w przyszłości materiały te będą charakteryzować się trwałymi właściwościami biologicznymi, takimi jak zdolność do samonaprawy, wykrywania zmian w środowisku oraz remediacji środowiskowej.

Heveran wraz ze swoim zespołem zamierza kontynuować badania nad inżynierią bardziej skomplikowanych struktur. Gdy trwałość materiału osiągnie odpowiedni poziom, będzie można nadać mu trwałe cechy biologiczne, co jest kluczowe dla zrównoważonego budownictwa.