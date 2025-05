Days of Play 2025 czas zacząć. Nowe w gry w PS Plus i nie tylko

Sony rozpoczyna Days of Play 2025 – “święto” graczy PlayStation. Oprócz nowych tytułów w usłudze PS Plus, przewidziano również rabaty na sam abonament dla nowych użytkowników.

Sony kontynuuje tradycję i rozpoczyna kolejną odsłonę Days of Play. Tegoroczna edycja potrwa do 11 czerwca. Dla graczy przygotowano naprawdę wiele atrakcji, więc warto omówić je wszystkie po kolei. Wobec tego, co nowego w usłudze PS Plus?

Nowe gry w PS Plus

Subskrybentom PS Plus (niezależnie od wersji abonamentu) udostępnione zostaną następujące gry:

Destiny 2: The Final Shape (dostępne od 28 maja)

NBA 2K25 (dostępne od 3 czerwca)

Alone in the Dark (dostępne od 3 czerwca)

Bomb Rush Cyberfunk (dostępne od 3 czerwca)

Aż cztery tytuły, czyli nieco więcej, niż zazwyczaj. Dodatkowe atrakcje czekają również na subskrybentów wyższych poziomów abonamentu PS Plus, czyli wersji Premium i Extra. Ci użytkownicy otrzymają od Sony dostęp do następujących gier:

Another Crab’s Treasure (dostępne od 29 maja)

Skull and Bones (dostępne od 2 czerwca)

Destiny 2: Legacy Collection (dostępne od 4 czerwca)

Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition (dostępne od 10 czerwca)

Nie bez powodu PS Plus Premium jest najdroższą wersją abonamentu. To właśnie ten plan oferuje dodatkowe korzyści względem Extra i Essential. Od 5 czerwca abonenci Premium otrzymają dostęp do klasycznych tytułów: Myst oraz Riven.

Co więcej, dzięki PS Plus Premium możliwe będzie ogranie wersji demonstracyjnej Kingdom Come: Deliverance 2 oraz Civilization 7.

Tańszy abonament dla wybranych graczy

Kolejną atrakcją Days of Play 2025 jest tańszy abonament PS Plus – nawet do 33 proc. Warunki są następujące: mowa o nowych użytkownikach, którzy zdecydują się na zakup 12-miesięcznego planu. Natomiast obecni subskrybenci poziomów Essential i Extra mogą zaoszczędzić przechodząc na najdroższy wariant Premium.

W ramach Days of Play 2025 przewidziano zniżki na sprzęt i akcesoria PlayStation. Problem polega na tym, że promocje występują na direct.playstation.com, czyli nie są dostępne w Polsce. W przeciwieństwie do promocji w PS Store - Sony klasycznie rozpoczyna wyprzedaż gier na konsolę w ramach Days of Play.

Źródło: Blog PlayStation