Disney+ idzie w ślady Netfliksa w kwestii ograniczenia współdzielenia kont. Świadczy o tym nowa opcja "dodatkowy użytkownik", która jest płatna. Wiemy, ile kosztuje dostęp do konta dla kolejnej osoby.

Platformy streamingowe konsekwentnie walczą ze współdzieleniem kont, czyli sposobem na uzyskanie taniego dostępu do usługi. Współdzielenie kont na Netflix to już przeszłość i podobną ścieżką podąża Disney+.

Współdzielenie kont na Disney+ w Polsce

Już w kwietniu bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że Disney rozpocznie walkę ze współdzieleniem kont. Teraz wprowadzono blokadę dostępu do konta dla osób spoza gospodarstwa domowego. Nie oznacza to, że nie można dodać do konta kolejnej osoby. W tym celu wprowadzono opcję “Dodatkowego użytkownika”.

“Dodatkowy użytkownik: Sposób na korzystanie z Disney+ z rodziną i przyjaciółmi, nawet jeśli nie są w tym samym gospodarstwie domowym, za 17,99 zł/mies.” – czytamy na oficjalnej stronie centrum pomocy Disney+. Na platformie Netflix koszt dodatkowego użytkownika wynosi aktualnie 13 zł miesięcznie.

Ile kosztuje Disney+?

Od 17 października 2024 r. zaczną obowiązywać nowe ceny Disney+. Nowi użytkownicy zapłacą za pakiet podstawowy 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 zł rocznie, z kolei pakiet premium to wydatek w wysokości 49,99 zł miesięcznie albo 499,90 zł rocznie.

