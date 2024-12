Netflix walczy ze współdzieleniem kont. Wprowadza kolejne ograniczenie

Netflix zmienia regulamin i wprowadza limitowany czas na potwierdzenie lokalizacji, co jest kolejnym krokiem, by utrudnić współdzielenie kont. Platforma od dłuższego czasu próbuje zmusić użytkowników do samodzielnego korzystania z ich biblioteki filmów i seriali.

Netflix to prawdziwy gigant streamingu na globalnym rynku, aktualnie liczba aktywnych użytkowników przekroczyła już 282 mln na całym świecie. By jeszcze bardziej zmonetyzować swoje usługi platforma rok temu wprowadziła przepisy dotyczące ograniczeń we współdzieleniu kont. I zdaje się, że sprytniejsi użytkownicy i tak znajdowali sposoby na to, by oszczędzać na abonamencie, dzieląc się dostępem z przyjaciółmi czy rodziną. Szczególnie teraz, gdy ceny Netflixa są coraż wyższe - pakiet premium zdrożał w ostatnich miesiącach aż o 7 zł. Teraz za jakość Ultra HD, HDR i dźwięk Dolby Atmos z możliwością oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie trzeba zapłacić 67 zł. Najtańszy plan abonamentowy także poszedł do góry - kosztuje teraz 33 zł. Jest to najdroższa oferta spośród popularnych platform streamingowych VOD.

Co się zmieni? Netflix przyjrzy się lokalizacji

Jak wygląda teraz sprawa udostępniania kont innym użytkownikom? Platforma jasno wskazuje na swojej stronie internetowej, że “z konta Netflix mogą korzystać osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Osoby spoza Twojego gospodarstwa domowego muszą założyć własne konto”. W Polsce, jak i w innych wybranych krajach, jest dostępna opcja wykupienia miejsca dla dodatkowego użytkownika konta - 9,99 zł miesięcznie za każdą nową osobą. Dostęp z innej lokalizacji lub nowego urządzenia musi być każdorazowo potwierdzany standardowo za pomocą maila lub smsa przez właściciela konta. Nowością jest to, że Netflix wprowadza limitowany czas na takie potwierdzenie.

Jak to będzie weryfikowane? Użytkownik dostanie na maila specjalny kod, który będzie musiał wprowadzić w ciągu 15 minut. Inaczej nastąpi wylogowanie i znów cała procedura z potwierdzaniem. W przypadku kont dodatkowych użytkownik musi najpierw się wylogować, a następnie ponownie zalogować, by zweryfikować swoje miejsce pobytu. Jeśli nowa lokalizacja nie zostanie potwierdzona, użytkownik, który wcześniej logował się z innego miejsca, może zostać automatycznie wylogowany z serwisu.

Otrzymanie prośby o wprowadzenie kodu nie powinno więc dziwić – to element nowej strategii weryfikacyjnej. Zmiany te są częścią globalnych działań Netflixa na zwiększenie przychodów z tytułu subskrypcji oraz weryfikacji miejscowego użycia kont. Wydaje się, że pozostałe serwisy VOD będą próbować wprowadzać podobne rozwiązania. Kilka dni temu pisaliśmy, że inna popularna platforma - Disney+ także podnosi cenę za swoje usługi i zapowiada wprowadzenie kolejnych ograniczeń. Wydaje się być to jasnym sygnałem do tego, w jakim kierunku będą podążać najwięksi gracze VOD na rynku.