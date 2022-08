Studio Behaviour Interactive zaprezentowało graczom swoją nową produkcję. Na premierę Meet Your Maker przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Wydany w 2016 roku Dead by Daylight nadal po latach można spokojnie zaliczyć do zestawienia najstraszniejszych gier-horrorów. Od czasu premiery studio Behaviour Interactive wspiera produkcję, dodając nowe postaci oraz zabójców, jak chociażby w dodatku Sadako Rising. Tym razem jednak studio postawiło na nowy tytuł, prezentując zwiastun Meet Your Maker:

Post-apokaliptyczny klimat Meet Your Maker

Zgodnie z zapowiedzią Meet Your Maker to gra w post-apokaliptycznym klimacie, w której każdy poziom jest stworzony przez graczy. Wcielą się oni w postać kustosza Chimery, którego zadaniem jest ocalenie życia na Ziemi. Sposobem na przetrwanie ma być rozsiany po planecie materiał genetyczny, a także konstruowanie pułapek i przeszkód.

Gra polega głównie na budowaniu – można zaprojektować swoją siedzibę w dowolny sposób, z perspektywy pierwszej osoby oraz najazdach na bazy wrogów. Rozbudowany system modyfikacji pozwala na zaprojektowanie dowolnej fortyfikacji, nawet takiej sięgającej nieba.

W grę będzie można pograć nie tylko w pojedynkę, ale też w trybie multiplayer.

Kiedy premiera Meet Your Maker?

Gra pojawi się w 2023 roku i trafi na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC (Steam). Premiera tytułu zatem nie nastąpi szybko, jednak warto wiedzieć, że ruszyły zapisy do zamkniętych rozgrywek testowych. Jeśli chcecie wziąć w nich udział, możecie zarejestrować się tutaj.

Źródło: youtube, meetyourmakergame.com