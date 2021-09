To oferta przygotowana specjalnie dla czytelników benchmark.pl. Mamy kod rabatowy, dzięki któremu obniżysz cenę świetnego laptopa HP aż o pół tysiąca złotych. Dobra rada: pospiesz się.

Laptop HP taniej dla użytkowników benchmark.pl

HP Envy x360 13-ay0019nw to laptop z gatunku tych ultramobilnych. Polecamy go w strefie partnera w naszej akcji SchoolBoom 2021 głównie za sprawą lekkiej i smukłej konstrukcji, ale też świetnej specyfikacji. Ma na pokładzie szybkiego Ryzena, 8 GB pamięci RAM i pojemny dysk SSD (512 GB), na którym raczej bez trudu zmieścisz wszystkie swoje pliki. Ma też 13-calowy wyświetlacz Full HD, który jest dotykowy. A że zawias pozwala na obrót o 360 stopni, to w mig zamienisz swojego laptopa w tablet.

Normalnie ten model HP Envy x360 kosztuje 3699 złotych, ale wystarczy, że podczas składania zamówienia w sklepie RTV Euro AGD wpiszesz kod promocyjny, a cena spadnie o pięć stówek – do 3199 złotych. Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo, więc pospieszenie się może być bardzo dobrym pomysłem. Kod znajdziesz w naszej strefie - o, tutaj.

Mamy też kod rabatowy na monitor HP

Zaoszczędzić możesz też na zakupie monitora HP 27mq. To uniwersalny – dobry i do nauki, i do zabawy – sprzęt z ekranem IPS o przekątnej 27 cali, na którym wyświetlany jest obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. To duża przestrzeń robocza, która przydaje się na co dzień, a że kolory są żywe, a kąty widzenia – szerokie, to po szkole czy pracy możesz też nacieszyć oczy przy dobrym filmie lub serialu.

Jeśli podczas składania zamówienia w sklepie RTV Euro AGD wykorzystasz kod promocyjny, to zapłacisz za monitor HP 27mq nie 1059 zł, lecz o 160 zł mniej, czyli 899 złotych. Kod znajdziesz w naszej strefie - o, tutaj.

Takie świetne oferty znajdziesz w naszej strefie SchoolBoom 2021. Tam też poznasz polecane przez nas urządzenia do nauki (i nie tylko), a także sprawdzisz kilka konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

