Podstawowym narzędziem do nauki (i zabawy) jest dziś komputer. Wraz z firmą MSI kompletujemy optymalny zestaw, a w międzyczasie podpowiadamy, które cechy mają kluczowe znaczenie.

Jeśli sercem komputera jest procesor, to płytę główną bez wątpienia można nazwać jego szkieletem. Bez niej nie ma nic. Do jej wyboru dobrze więc jest podejść z głową. To od tego elementu wszak zależy to, w jakie podzespoły damy radę wyposażyć swojego peceta i to, czy w przyszłości będziemy mieli jakiekolwiek pole do modernizacji. W przypadku MSI MAG B560 Tomahawk WiFi możemy liczyć na bardzo wysoką wydajność dziś, a i potencjał na przyszłość jest niemały.

Płyta główna MSI MAG B560 Tomahawk WiFi

Jedną ze szczególnych cech tej płyty jest technologia Core Boost. W skrócie polega to na takim rozmieszczeniu komponentów i ścieżek, by możliwa do wykorzystania była pełna moc procesora. Nie jest ona także ograniczana z powodów termicznych – a to za sprawą ulepszonego systemu radiatorów Extended Heatsink. Z kolei aby zapobiec efektowi „dławienia się” transmisji danych producent postarał się o chłodzący system M.2 Shield Frozr.

W kwestii szybkości nie można też nie wspomnieć o technologii DDR4 Boost optymalizującej wydajność pamięci RAM oraz rozwiązaniu Lightning Gen 4 zapewniającym efektywną współpracę z pamięcią masową M.2. A jako że dziś podstawą jest Internet, firma MSI zadbała o to, by szybkie połączenie możliwe było zarówno „po kablu”, jak i bezprzewodowo – stąd karta sieciowa LAN o przepustowości 2,5Gb/s oraz moduł Wi-Fi 6E obsługujący pasmo 6 GHz.

Wreszcie, cyfrowy układ kontrolera zasilania zapewnia niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach, a system PCIe Steel Armor chroni kartę graficzną przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. O trwałości świadczy też 6-warstwowa płytka drukowana ze sporą dawką miedzi.

Zasilacz MSI MPG A750GF

Jeśli chcesz w środku umieścić potężne podzespoły, to musisz też zadbać o często lekceważony element, jakim jest zasilacz. Wybierz taki, który to wszystko uciągnie – dostarczy odpowiednią ilość mocy i będzie działał niezawodnie nawet przy pełnym obciążeniu. Te wymagania spełnia na przykład MSI MPG A750GF, który – zgodnie ze swoją nazwą – cechuje się mocą 750 watów.

Aby zapewnić niezawodność producent postarał się o zabezpieczenia klasy przemysłowej, aktywną konstrukcję układu korekcji współczynnika mocy, wyprodukowane w Japonii kondensatory przystosowane do temperatur rzędu 105 stopni Celsjusza oraz wytrzymałe złącza z miedzi stopowej. Nie bez znaczenia jest też certyfikat 80 PLUS Gold świadczący o wysokiej sprawności oraz 10-letnia gwarancja producenta.

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHR

Ten zasilacz bez trudu radzi sobie nawet z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30. A skoro tak, to wpakujmy do naszego komputera właśnie taki układ. Konkretnie postawilibyśmy na GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHR. To taka karta, która bez problemu daje sobie radę z najnowszymi grami na wysokich ustawieniach.

Karta ma 8 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 1845 MHz i szybkości 14 Gb/s. Dla niewtajemniczonych: jest po prostu piekielnie szybka i pozwala grać w naprawdę komfortowych warunkach. Szczególnie, że model z dopiskiem „GAMING TRIO” jest topową opcją w ofercie MSI. Charakterystyczną cechą jest tutaj potrójne chłodzenie (Tri Frozr 2) z trzema wentylatorami, masywnym radiatorem i metalowa płytką. Dodatkowo konstrukcja radiatora sprawia, że całość pracuje właściwie bezgłośnie.

Wrażenie robi też podświetlenie RGB Mystic Light, a aplikacja MSI Center umożliwia monitorowanie karty i zarządzanie jej parametrami w czasie rzeczywistym. Wszystko masz w jednym miejscu i wszystko znajduje się pod twoją kontrolą.

SSD MSI Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2

Tymczasem rozejrzyjmy się za magazynem danych. Powinien być szybki, niezawodny oraz – przede wszystkim – pojemny, żeby zmieściły się wszystkie gry i najrozmaitsze pliki, które stworzymy lub pobierzemy z Internetu. Ciekawą opcją wydaje się nośnik SSD ukrywający się za nazwą MSI Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2.

Nazwać go demonem szybkości, to jakby nic nie powiedzieć, ale przecież coś napisać trzeba. Mamy tu konkretnie SSD oferujące odczyt plików z prędkością dochodzącą do 7000 MB/s i zapisywanie danych w tempie nawet 6800 MB/s. To nie tylko ułatwia przenoszenie plików, ale też na przykład przyspiesza ładowanie elementów w grach komputerowych. Do tego nośnik ten zajmuje tyle miejsca, co nic i ma zabezpieczenia dobrze chroniące to, co dla nas ważne.

Czego jeszcze nam brakuje? Pamięci RAM, no i wspomnianego we wstępie serca, rzecz jasna. Odpowiedniego dla siebie poszukaj w naszym zestawieniu najlepszych procesorów Intel, które dopiero co aktualizowaliśmy o nowe modele. Na koniec trzeba też wybrać obudowę, do której wszystko to spakujesz, ale z tym to już sobie na pewno poradzisz bez naszej pomocy.

Monitor MSI Optix MAG274QRF-QD

Komputer komputerem, ale potrzebujemy też przecież jakiegoś ekranu. Gdybyśmy mieli wymienić trzy najważniejsze cechy dobrego monitora do gier i do nauki, to postawilibyśmy pewnie na wysoką rozdzielczość, szybkie odświeżanie i krótki czas reakcji (choć nie bez znaczenia jest też oczywiście wysoki kontrast, szerokie kąty widzenia, opcje regulacji podstawy czy żywe kolory).

Biorąc pod uwagę te wytyczne ruszyliśmy na poszukiwania i znaleźliśmy ten model: MSI Optix MAG274QRF-QD. Wysoka rozdzielczość? Na 27-calowym ekranie mamy tu rozdziałkę 2560 x 1440 pikseli, a więc punkt jak najbardziej spełniony. Szybkie odświeżanie? Częstotliwość 165 Hz to wynik, do którego trudno się przyczepić. Wreszcie: krótki czas reakcji? Wynosi 1 ms, więc jest świetnie.

Wyświetlacz IPS sprawia, że nie trzeba patrzeć idealnie na wprost, by wszystko dobrze widzieć, a warstwa kropek kwantowych zapewnia żywe i wiernie odwzorowane kolory. Do tego MSI Optix MAG274QRF-QD jest monitorem HDR Ready, a funkcja Night Vision uwydatnia detale w ciemnych fragmentach obrazu. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś regulowana podstawa, dzięki której dostosujesz wysokość i pochylenie ekranu do swoich potrzeb i preferencji.

I tak oto skompletowaliśmy zestaw, przy którym wygodnie będzie ci się uczyć, a i w grach absolutnie nie ma mowy o tym, by odmówił posłuszeństwa. Wybierz do niego jakąś dobrą myszkę i klawiaturę… i działaj!

Artykuł powstał we współpracy z MSI.