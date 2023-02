Jaki dobry router Wi-Fi do domu kupić? Przedstawiamy ranking routerów TOP 10. Szukasz najlepszego routera z dużym zasięgiem, a może potrzebujesz czegoś wydajnego do małego mieszkania. W tym zestawieniu znajdziesz polecane routery.

Jaki router jest najlepszy?

Nastały takie czasy, że Wi-Fi znajdziemy dosłownie wszędzie – w pracy, w lesie, w aucie. Jednak to w domu, czyli w miejscu, w którym korzystamy z niego najczęściej, sami musimy wybrać odpowiedni sprzęt. Wyboru nie ułatwia bardzo duża rozbieżność wydajności routerów, nawet w ramach jednego standardu. Dodatkowo różnice między tymi standardami również nie są zbyt jasno określone, a specyfikacja nie zawsze powie nam całą prawdę. Finalnie, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że obecnie coraz więcej urządzeń korzysta z Wi-Fi jednocześnie, to zdecydowanie nie można lekceważyć kwestii wyboru routera!

Jeśli speedtest pokazuje Wam tragicznie mały transfer, a problemów z siecią Wi-Fi nie da się rozwiązać w racjonalny sposób (np. zmianą pasma z 2,4GHz na 5GHz), to trzeba pomyśleć o zakupach. Czasami wystarczy zakup samego repeatera Wi-Fi (przy problemach z zasięgiem). Jeśli jednak obecny router nie jest już pierwszej młodości i zaczyna mu brakować wydajności, to konieczne może się okazać jego wymiana.

Obecnie z Wi-Fi potrafi łączyć się nawet lodówka, czy czajnik! Tak dużym ruchem w sieci musi zarządzać wystarczająco mocny router

Niniejsze zestawienie podzieliśmy na 5 kategorii i w każdej wskażemy Wam dwa routery, które naszym zdaniem zasługują na wyróżnienie. Skupimy się na jednostkach zaawansowanych, zatem jeżeli szukacie routera bardziej podstawowego ("byle działał"), to zapraszamy do artykułu Jaki router kupić do 250 zł. Nie poruszaliśmy również kwestii routerów z modemem LTE/5G.

Jaki router Wi-Fi wybrać?

Routery do mieszkania i małego domu (do 400 zł)

ASUS RT-AX55 - solidny router z Wi-Fi 6

Tenda RX12 PRO - szybki router Wi-Fi 6 za mniej niż 400 zł

Routery do dużego domu (do 1000 zł)

ASUS TUF-AX5400 - szybki i funkcjonalny router Wi-Fi 6 z rozbudowaną konfiguracją

TP-Link Archer AX73 - wyjątkowo szybki router za mniej niż 700 zł

Routery ekstremalne (powyżej 1000 zł)

TP-Link Archer AX11000 - bezkompromisowy router Wi-Fi 6

Asus ROG Rapture GT-AXE16000 - ekstemalnie szybkie Wi-Fi 6E + 2x10 Gbps LAN i WAN

Routery do firmy/biura

QNAP QHora-301W - ogromna funkcjonalność w połączeniu z Wi-Fi 6 + 10 Gbps LAN i WAN

Synology RT6600ax - jeszcze większa funkcjonalność i znacznie szybsze Wi-Fi 6

Routery dla graczy

ASUS TUF-AX3000 V2 - nadal przystępnie, ale już dla graczy

ASUS GT-AX6000 - wszystko, czego potrzebują najbardziej wymagający gracze

Zanim jednak przejdziemy do omawiania routerów, musimy zaznaczyć jeden bardzo ważny aspekt dotyczący działania sieci bezprzewodowych. Jest nim jakość odbiornika, czyli zwykle karty sieciowej wbudowanej w laptopa/telefon/tablet albo dołączanej na USB lub wpiętej w slot PCI-E. To, że kupimy najszybszy router z najlepszym zasięgiem na rynku, wcale nie musi zaowocować poprawą jakości lub szybkości połączenia z naszym laptopem.

Standard Wi-Fi 6 dosyć długo jest już standardem. Większość laptopów, tabletów i telefonów sprzedawanych po 2020 roku posiada wbudowane Wi-Fi 6 i powinno w pełni wykorzystać potencjał nowego routera!

Dlatego też przed zmianą routera warto upewnić się, jaki standard obsługują urządzenia w naszym domu. Oczywiście zakup może być „przyszłościowy”, a poza tym nie tylko prędkość i zasięg świadczą o jakości połączenia. W szczególności dotyczy to np. graczy, którym nie zależy na wysokim transferze, a przede wszystkim na stabilności połączenia oraz minimalnym opóźnieniu.

Inaczej też do wyboru routera należy podejść, jeżeli zależy nam na wysokim poziomie zarządzania – przykładowo do tworzenia sieci wirtualnych na potrzeby kontroli dostępu przez pracowników. Również nie każdy router oferuje wsparcie dla VPN. Dlatego podstawa to określenie swoich potrzeb i głównego zastosowania dla routera.

Jaki router do mieszkania w bloku lub małego domu (do 400 zł)?

Jeżeli nie macie żadnych specjalnych wymagań i zależy Wam po prostu na bardzo dobrym zasięgu i transferze Wi-Fi w nawet bardzo dużym mieszkaniu lub typowym domu jednorodzinnym, to właśnie routera w tej cenie powinniście szukać. Wsparcie dla AX3000 zaspokoi każdego laptopa i bez problemu zapewni transfer wystarczający dla VoD w rozdzielczości 4K, nawet jeżeli router oddalimy o 1-2 pomieszczenia od TV. Pamiętajmy, że obecnie (mając do wydania więcej niż 200 zł) wybór routera w standardzie Wi-Fi 5 nigdy nie będzie dobrym pomysłem.

ASUS RT-AX55 – szybkie Wi-Fi 6 ze wsparciem dla Mesh Ocena benchmark.pl









4/5 Routery ASUS nie bez powodu uchodzą za jedne z najlepszych na rynku. Łączą w sobie łatwość konfiguracji (w tym przez aplikację na telefon) z dostępem dla bardzo zaawansowanych ustawień (gdy ich potrzebujemy). Wskazany model oferuje, co prawda, „tylko” AX1800, ale w praktyce wystarczy to do komfortowego używania szerokopasmowego Internetu w typowej rodzinie 2+1, nawet w przypadku dwukondygnacyjnego domu. ASUS RT-AX55 najlepiej sprawdzi się, gdy większość urządzeń, z których będziemy korzystać, będzie wyposażona w moduł Wi-Fi 6, aby móc czerpać korzyści z OFDMA, które ten standard wprowadza. To, co wyróżnia go na tle konkurencji, to wyższa przepustowość zakresu 2,4 GHz, dzięki czemu oba zakresy oferują przyzwoitą prędkość. Dodatkowo, jeżeli posiadamy starszy router ASUS z seri RT-AC, to możemy go użyć w roli dodatkowego węzła, tworząc sieć Mesh. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Tenda RX12 Pro - tanio, a wydajnie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeżeli bardziej zależy nam na przepustowości i ogólnie szybkości routera, niż na jakości użytych plastików, ale również długości okresu wsparcia oferowanego przez producenta, to warto rozważyć najświeższą propozycję od Tenda – RX12 PRO. To router praktycznie dwukrotnie szybszy w każdej kwestii od swoich odpowiedników cenowych producentów, takich jak ASUS czy TP-Link. Wcześniej przez nas testowany poprzednik (RX9 PRO) był routerem godnym polecenia w warunkach domowych, dlatego też tym razem polecamy jego następcę. Jedyny kompromis, na jaki musimy się w tym przypadku godzić, to tylko 3 złącza GbE LAN oraz brak złącza USB. Warto zaznaczyć, że cały interfejs (tak w przeglądarce, jak i w całkiem wygodnej aplikacji mobilnej) jest tu w pełni po polsku. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 2976 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Jaki router do domu piętrowego (do 1000 zł)

Routery z wyższej półki cenowej polecamy obecnie ze wsparciem dla Wi-Fi 6. Niewykluczone jednak że w 2023 roku zaczną pojawiać się modele wspierające (w tej cenie) już standard Wi-Fi 6E, co może uczynić z nich potencjalnie bardziej przyszłościowy wybór. Wskazane przez nas routery oferują już prędkość połączenia bezprzewodowego (z małej odległości) wyższą niż w przypadku kabla sieciowego. Dodatkowo nie będą miały problemów z obsługą jednocześnie nawet 4-5 domowników, gdy ci w znacznym stopniu zaczną obciążać łącze.

ASUS TUF-AX5400 – wydajny router dla dużej rodziny (z akcentem dla graczy) Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pomimo swojej nieco „gamingowej” natury ASUS TUF-AX5400 okazuje się być bardzo dobrym wyborem dla nawet bardzo dużego domu jednorodzinnego. Zawdzięcza to niezależnej pracy na dedykowanych antenach obu zakresów sieci bezprzewodowej (4x4 dla 5 GHz oraz 2x2 dla 2,4 GHz). Ich łączna przepustowość to 5400 Mbps, co w połączeniu ze wsparciem dla OFDMA zaspokoi nawet wielopokoleniowo zamieszkałe budynki z kilkunastoma lokatorami. Względem polecanego poniżej TP-Link AX73 odznacza się minimalnie gorszym zasięgiem, ale wynagradza to znacznie większą funkcjonalnością (w tym aplikacji mobilnej). W przyszłości sieć zbudowaną w oparciu o ten model można rozszerzyć do AiMesh, dokładając kompatybilny punkt dostępowy lub kolejny (również tańszy) router AiMesh. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 5378 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

TP-Link Archer AX73 – ogromny zasięg, Wi-Fi szybkie jak kabel i przyzwoita funkcjonalność Ocena benchmark.pl









4,8/5 TP-Link słynie z bardzo przyjaznych użytkownikowi routerów – nie inaczej jest w przypadku tego Archera. Konfiguracja przez aplikację zajmuje moment, a potem dzieje się magia – jeżeli posiadamy w naszym komputerze Wi-Fi 6, to nie ma większego znaczenia, czy podepniemy się kablem, czy bezprzewodowo – prędkości uzyskamy takie same, nawet gdy od routera dzieli nas kilka ścian! Router posiada również USB 3.0, więc funkcjonalnością też potrafi zaskoczyć. Tutaj znajdziecie naszą recenzję TP-Link Archer AX73. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac, 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Zobacz recenzję

Routery ekstremalne (powyżej 1000 zł)

Jeżeli wymagacie od routera bezkompromisowej wydajności, pracy w wielu zakresach oraz obsługi praktycznie wszystkiego, co można by do routera podpiąć, to niestety trzeba liczyć się ze znacznie wyższymi wydatkami. Obecnie w tym najwyższym przedziale cenowym dostępne są już modele ze wsparciem dla Wi-Fi 6E, dodatkowo oferujące też wyższą przepustowość połączeń przewodowych. I takie właśnie uważamy za godne polecenia. Tego typu sprzęt poradzi sobie nawet z najliczniejszą rodziną (również na większych domowych imprezach), jednocześnie zawsze mając do dyspozycji przynajmniej jedno zupełnie czyste pasmo dla kluczowych zastosowań (jak granie online). Dodatkowo zasięgiem często może konkurować z zestawami Mesh.

TP-Link Archer AX11000 – 2,5 GbE w połączeniu z bardzo szybkim i 3-zakresowym Wi-Fi 6 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeżeli potrzebujemy jednocześnie wyśmienitego zasięgu, obsługi większej ilości zakresów 5 GHz oraz przełącznika LAN dla więcej niż czterech urządzeń, a do tego jeszcze chcielibyśmy wykorzystać potencjał łącza internetowego szybszego niż 1 Gbps, to należy nastawić się na większy wydatek. W przypadku TP-Link Archer AX11000 nie będą to jednak źle wydane pieniądze, gdyż ze wszystkich tych zadań wywiązuje się wyśmienicie. Złącze WAN o przepustowości 2,5 Gbps współpracuje tu z 8-portowym, gigabitowym przełącznikiem LAN oraz łącznie trzeba zakresami (12 strumieni) Wi-Fi 6. Bezprzewodowa komunikacja łącznie oferuje ponad 10 Gbps przepustowości, które można rozłożyć bez najmniejszego problemu na kilkanaście nawet bardzo wymagających urządzeń odbiorczych. Z takiego wyboru będą również zadowoleni domownicy lubiący pograć kompetytywnie, gdyż router TP-Link potrafi znacząco obniżyć opóźnienia w przypadku gier online. Dodatkowo, w tym przypadku za bezpieczeństwo domowej sieci odpowiada pakiet HomeCare od Trend Micro. Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 11000 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 – Pierwszy 4-zakresowy router z Wi-Fi 6E Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeżeli po prostu szukacie najlepszego obecnie produkowanego routera segmentu domowego (tzn. integrującego w sobie przełącznik sieciowy, punkty dostępowe Wi-Fi oraz obsługę urządzeń USB), to wybór jest zaskakująco prosty – ASUS ROG Rapture GT-AXE16000. To router, który obecnie jako jedyny oferuje łącznie aż cztery zakresy pracy bezprzewodowej, w tym jeden najnowszy Wi-Fi 6E, operujący na paśmie 6 GHz (niedostępnym dla urządzeń pracujących w podstawowym Wi-Fi 6). Dodatkowo otrzymujemy dostęp do aż dwóch złączy o przepustowości 10 Gbps (idealne do podłączenia domowego NAS), z których każde może pełnić rolę portu WAN (ale WAN można oddelegować również do złącza 2,5 Gbps), oraz dwóch portów USB (w tym jeden USB 3.2), z których każdy może pełnić funkcję zapasowego łącza po podłączeniu modemu LTE/5G. Nad bezpieczeństwem sieci czuwa zaawansowany pakiet AiProtection Pro, który dodatkowo można wspomóc przez ASUS Instant Guard, czyli dedykowaną usługę VPN. Naturalnie to również najszybszy router dla graczy oraz umożliwia rozbudowę sieci do AiMesh. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 16000 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5, 6 GHz

Jeżeli żaden z powyższych routerów Was nie przekonuje w roli nowego routera Wi-Fi do domu, to polecamy zajrzeć jeszcze do naszego zestawienia, w którym skupiamy się na najnowszych routerach z Wi-Fi 6 - znajdziecie tam więcej propozycji.

Router dla biura i firmy

Nieco inaczej ma się sprawa, gdy szukamy routera do zarządzania małą i średnią flotą komputerów w firmie (czyli tam, gdzie jeszcze nie opłaca się iść w sprzęt klasy enterprise). Tu liczy się stabilność działania i możliwości konfiguracji, w szczególności sieci wirtualnych. Nie sztuką jest kupić na wyrost, jak na przykład oba wcześniej opisane routery, które bez problemu sprostają pracy nawet w dużym biurze. Z drugiej strony, specyfika dzisiejszej pracy (często zdalnej) może od routera wymagać znacznie więcej, więc poniżej propozycja z dwóch stron spektrum cenowego.

QNAP QHora-301W - nadal jedna z najciekawszych propozycji do firmy Ocena benchmark.pl









4,9/5 Router od QNAP to raczej nietypowy widok – firma ta kojarzona jest zwykle z wybitnymi serwerami NAS. I najwyraźniej uznała, że nie doczeka się od producentów routerów sprzętu wystarczająco szybkiego, aby wykorzystał on w pełni potencjał ich NASów. Wzięli więc sprawy w swoje ręce i tak powstał router, który za niewygórowaną cenę wyprzedza swoją epokę, oferując serwerowej klasy prędkość 10 Gbps dla użytkowników domowych. Mamy tu też przyzwoicie szybkie Wi-Fi 6 AX3600 i niech nie zwiedzie Was brak sterczących antenek – zasięgiem ten model zawstydza niejedną kosmicznie wyglądającą konstrukcję! Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000/10000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/10000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 2

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję

Synology RT6600ax – skalowalne rozwiązanie z myślą o firmach Ocena benchmark.pl









4,9/5 Nieco droższa propozycja od Synology, co prawda, nie posiada złączy 10 Gbps i ma tylko jedno złącze USB, ale te braki z nawiązką nadrabia szybkością działania sieci bezprzewodowej oraz funkcjonalnością systemu SRM. Jeżeli w naszej firmie większość urządzeń komunikuje się bezprzewodowo, to Synology RT6600ax będzie znacznie lepszą opcją – głównie dlatego, że do naszej dyspozycji dostajemy nie dwa, a trzy zakresy Wi-Fi 6. Najszybszy z nich oferuje przepustowość do 4800 Mbps, a łącznie tej przepustowości mamy 6600 Mbps. System operacyjny Synology posiada również bardziej zaawansowany system zarządzania dostępem (oraz filtrowaniem treści), co przy okazji czyni z niego bardzo dobrą propozycję dla bardziej zatroskanych rodziców. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11k

Szybkość sieci WiFi 600, 1200, 4804 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Zobacz recenzję

Tutaj jeszcze chcemy zwrócić uwage, na podstawowe rozwiązania z segmentu Enterprise. Podchodzi to w zasadzie pod system Wi-Fi Mesh, ale jeżeli Wasza sieć ma obsługiwać jednocześnie kilkudziesięciu klientów bezprzewodowo, to w zasadzie żaden router domowy nie podoła takiemu zadaniu. Polecamy tu zapoznać się z naszą recenzją takiego rozwiązania dla średniej wielkości firm (w tym przypadku od TP-Link).

Jaki router do gier (dla gracza)

Ostatnią grupą docelową, którą chcemy poruszyć, są gracze. Tutaj najważniejsze będzie to, jakie opóźnienia w komunikacji z serwerami gry uzyskujemy oraz jak na komfort gry wpływa ruch w sieci lokalnej, generowany przez innych (niegrających) użytkowników. Tutaj również staraliśmy się wskazać jedną propozycję w racjonalnej cenie oraz drugą, którą uważamy za bezkompromisowe rozwiązanie.

ASUS TUF-AX3000 V2 – stworzony z myślą o graczach – nie zapomniano nawet o RGB! Ocena benchmark.pl









4,7/5 Aby uzyskać przewagę w grach sieciowych nie potrzeba od razu rzucać się na te najdroższe konstrukcje – okazuje się, że już za niespełna 500 zł można dostać router oferujący wszystkie gamingowe funkcje, a przy okazji będący również całkiem przyzwoitym domowym routerem (zbliżonym możliwościami do modeli opisanych na samym początku zestawienia). ASUS TUF-AX3000 to właśnie przykład godnego polecenia routera w tej kategorii – obsługa Wi-Fi 6 AX3000 w połączeniu z wydajnym procesorem (4 rdzenie z taktowaniem 1,7 GHz każdy) i 512 MB RAM idealnie sprawdzą się w rękach wymagającego gracza w niedużym domu lub mieszkaniu. Miłym bonusem jest obsługa wielofunkcyjnego złącza USB. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 2976 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

ASUS GT-AX6000 – najlepszy router dla graczy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jeżeli poza funkcjami dla gracza zależy nam jeszcze na lepszym zasięgu i większej przepustowości sieci, to wystarczy relatywnie niewiele dopłacić do modelu ASUS GT-AX6000. Pozwoli nam to cieszyć się pełną wydajnością Wi-Fi 6 AX6000 (4800 Mbps dla 5 GHz i 1200 Mbps dla 2,4 GHz). Dodatkowo router ten odznacza się też szybszymi podzespołami (4 rdzenie po 2 GHz każdy i 1 GB RAM), a jakby tego było mało, to interfejs WAN oferuje przepustowość 2,5 Gbps (ale można go używać również w sieci lokalnej, delegując jedno ze złączy Gbps do obsługi WAN). To router o najlepszym stosunku możliwości do ceny z punktu widzenia graczy, a przy tym odznacza się wyjątkowo nietuzinkowym (gamingowym) wyglądem, włączając w to podświetlane na czerwono logo ROG. Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 5952 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Słaby zasięg Wi-Fi?

A co w przypadku, gdy nawet najmocniejszy router w pojedynkę nie jest w stanie zapewnić wystarczającego zasięgu w sieci Wi-Fi? Część wskazanych routerów posiada opcje dodawania kolejnych węzłów, ale zwykle lepiej spiszą się dedykowane systemy Mesh, o których możecie poczytać w naszym artykule: Jaki system Mesh wybrać. Opcjonalnie można zaopatrzyć się w repeater WiFi.