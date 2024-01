Komunikator Facebook Messenger pozwala zabezpieczyć dostęp do czatów za pomocą szyfrowania wiadomości. Jak przywrócić historię na innym urządzeniu? Jest na to prosty sposób.

Facebook Messenger to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Prosty, wygodny, a do tego funkcjonalny. Meta co jakiś czas poszerza aplikację o kolejne rozwiązania, które mają usprawnić korzystanie z komunikatora.

Bezpieczna pamięć w komunikatorze Messenger

Komunikator Messenger oferuje pełne szyfrowanie rozmów. Oznacza to, że tylko rozmówcy mogą zobaczyć, odsłuchać lub przeczytać wiadomości. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia dodatkową ochronę wiadomości i połączeń.

Co więcej, mówimy o szyfrowaniu typu end-to-end, więc treść konwersacji jest chroniona od momentu wysłania z urządzenia do chwili dotarcia na urządzenie odbiorcy.

Jakiś czas temu wprowadzono tutaj opcję bezpiecznej pamięci, która umożliwia zdalne zapisywanie w pełni zaszyfrowanych wiadomości. Co to zmienia w praktyce? Bez takiej opcji wiadomości były zapisywane bezpośrednio na urządzeniu i nie można było ich przywrócić w przypadku wymiany urządzenia.

Jak włączyć bezpieczną pamięć w Messenger?

Funkcja bezpiecznej pamięci domyślnie jest wyłączona, ale można ją łatwo włączyć:

Wejdź na stronę messenger.com

Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu

Kliknij „Prywatność i bezpieczeństwo” → „W pełni szyfrowane czaty” → „Bezpieczna pamięć”

Kliknij „Włącz bezpieczną pamięć”

Bezpieczna pamięć może być zabezpieczona kodem PIN lub 40-znakowym kodem

Żeby przywrócić historię szyfrowanych czatów, musimy wejść na stronę messenger.com na komputerze, wprowadź kod PIN, a następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Mobilny komunikator Messenger czasami sam wyświetla możliwość ustawienia kodu PIN

Kod PIN można także dowolnie zresetować (trzeba tutaj użyć urządzenia z włączoną bezpieczną pamięcią):

Wejdź na stronę messenger.com

Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu

Kliknij „Prywatność i bezpieczeństwo” → „W pełni szyfrowane czaty” → „Bezpieczna pamięć”

Kliknij „Zresetuj kod PIN”

Warto pamiętać, że po wyłączeniu bezpiecznej pamięci wszelkie wiadomości zapisane w bezpiecznej pamięci zostaną trwale usunięte.

Źródło: Facebook Messenger