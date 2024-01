Facebook będzie mógł legalnie śledzić nas w Internecie? W aplikacji pojawiła się funkcja historia linków, która ma ułatwić przeglądanie stron i poprawić personalizowanie reklam. Dla niektórych to kontrowersyjna opcja.

Facebook to jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie. Twórcy serwisu nie zamierzają jednak pozostawać w tyle i dodają przeróżne funkcje do swojej aplikacji. Niedawno pojawiła się tutaj opcja, która budzi poważne kontrowersje. Dla niektórych to kolejny powód, by usunąć konto na Facebooku.

Facebook wprowadza opcję historia linków

W aplikacji Facebook pojawiła się funkcja "Historia linków", która tworzy bazę wszystkich stron internetowych odwiedzonych w przeglądarce mobilnej Facebooka w ciągu ostatnich 30 dni. Według twórców, nowa funkcja ma ułatwić dostęp do odwiedzanych treści (wszystko będzie dostępne w jednym miejscu).

Zgoda na śledzenie użytkownika

Serwis zachwala nową funkcję jako świetną opcję dla użytkowników. Nie każdy jednak wie, że opcja ma jeszcze jeden cel. Odwiedzone strony są śledzone przez portal i wykorzystywane do reklam kierowanych. W dziale pomocy technicznej czytamy:

„Pamiętaj, że gdy historia linków jest włączona, możemy wykorzystywać informacje dotyczące historii linków z przeglądarki mobilnej Facebooka do ulepszania reklam wyświetlanych Ci na platformach Meta.”

Nie jest tajemnicą, że Facebook już wcześniej śledził swoich użytkowników. Nowa funkcja pozwala robić to legalnie, bo sam użytkownik wyraża na to zgodę. Czy warto ją aktywować? O tym powinien zdecydować każdy indywidualnie.

Jak włączyć opcję Historia Linków?

Wystarczy wejść w dowolny link udostępniony w aplikacji Facebook, kliknąć ... (trzy kropki) w prawym dolnym rogu, a następnie wybrać opcję "Ustawienia przeglądarki". Odnajdujemy opcję "Zezwól na historię linków" i aktywujemy ją suwakiem.

Tym samym sposobem można wyłączyć funkcję (wystarczy wyłączyć suwak przy opcji "Zezwól na historię linków"). Historia od razu zostanie wyczyszczona i nie będzie już można zobaczyć żadnych odwiedzonych linków.

Warto zaznaczyć, że funkcja „Historia linków” jest wprowadzana stopniowo, więc u niektórych może jeszcze nie być dostępna (ja sprawdziłem i u mnie jeszcze nie była dostępna).

Źródło: Facebook