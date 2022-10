Meta Connect to coroczna konferencja skierowana do programistów, twórców i wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat aktualnych działań Mety dotyczących wirtualnej rzeczywistości. Gdzie można obejrzeć wydarzenie i jakie tematy zostaną poruszone?

Meta Connect 2022 - czego się spodziewać?

Rok temu, podczas wydarzenia Connect, Facebook oficjalnie zmienił nazwę na Meta. Mark Zuckerberg ogłosił wówczas, że firma skupi się bardziej na rozwijaniu metaverse, a nie Facebooka. Wiele wskazuje na to, że koncepcja ta nie działa - za przykład warto podać chociażby zespół, który pracuje nad Horizon World. Pracownicy nie chcą używać platformy metaverse, rozwijanej przez Metę, co spowodowało powstanie specjalnego planu, który „zachęci" ich do zakochania się w produkcie.

Mark Zuckerberg jednak się nie poddaje i podczas tegorocznego Meta Connect 2022, razem ze swoim zespołem, przedstawi przyszłość metaverse oraz świata AR/VR.

Zgodnie z informacją prasową Mety, Mark Zuckerberg rozpocznie wydarzenie od przemówienia z udziałem programistów, twórców oraz liderów firmy. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną aktualne informacje na temat VR i postępów w metaverse. Pojawić mają się też wieści o nowym zestawie do rzeczywistości mieszanej, znanym jako Project Cambria.

Gdzie obejrzeć Meta Connect 2022?

Wydarzenie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19:00. Całość będzie transmitowana na żywo na stronie Reality Labs na Facebooku. Jeśli jesteś posiadaczem Meta Quest 2, możesz wziąć udział w konferencji za pośrednictwem Meta Horizon Worlds.

