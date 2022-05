Meta zaprezentowała w czwartek swój nowy, wysokiej klasy sprzęt do rzeczywistości wirtualnej, pokazując jak wyglądać ma doświadczenie mieszanej rzeczywistości.

Oculus Quest 2 to nic w porównaniu do zaprezentowanego przez Metę (dawniej Facebook) Projectu Cambria. Jak wygląda zestaw do rzeczywistości mieszanej, pozwalający przenikać się światu realnemu oraz wirtualnemu w innowacyjny sposób?

Nie wiadomo, jak wygląda, ale robi wrażenie

Mark Zuckerberg na krótkim filmiku zaprezentował możliwości nowego urządzenia:

The World Beyond, jak mówi Zuckerberg, wykorzystuje platformę Presence Meta „do łączenia świata fizycznego i wirtualnego”. W tym przypadku jest to mieszanka świata rzeczywistego (biura Meta) i kolorowego, wirtualnego świata fantasy, wraz z małym niebieskim potworkiem, z którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcje.

Project Cambria pozwoli na oglądanie rzeczywistości w pełnym kolorze. Jego wbudowane kamery zapewnią użytkownikom bardziej wierny obraz otoczenia.

Kiedy pojawi się Project Cambria?

Jak mówi Zuckerberg, The World Beyond będzie dostępne tylko w nadchodzącym zestawie słuchawkowym Meta Cambria, ale wersja demonstracyjna będzie wkrótce dostępna w Meta App Lab.





Ponoć pracownicy Meta porównali Project Cambria do „laptopa do twarzy”, biorąc pod uwagę, że ma on podobne specyfikacje do Chromebooka. Chodzą głosy, że Meta planuje wydać bardziej zaawansowaną wersję Cambria w 2024 roku, a także dwa nowe modele Quest w ciągu najbliższych kilku lat. Urządzenie ma podobno kosztować ponad 799 dolarów.

Co myślicie o nowym urządzeniu Mety? Dajcie znać!

Źródło: twitter, youtube.com, engadget.com