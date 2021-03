Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G to kolejne smartfony, którymi chiński producent będzie próbował podbić szeroko pojętą średnią półkę. Jakie ma na to szanse?

Xiaomi Mi 11 doczekał się też tańszych wcieleń

Pisaliśmy już na temat Xiaomi Mi 11 Ultra, który jest obecnie najbardziej zaawansowanym smartfonem w ofercie Xiaomi. To jednak nie jedyna nowość, jaka została zaprezentowana na dzisiejszej konferencji, a właściwie na pokazie online. Światło dzienne ujrzały również modele Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Oferują mniej, a co za tym idzie da się je kupić w znacznie niższych cenach.

Pod względem designu oraz jakości wykonania można mówić niemalże o bliźniakach. Obydwa modele mają szklane obudowy, ale w wariancie 5G zastosowano Corning Gorilla Glass 6, a w wariancie LTE nieco starsze Corning Gorilla Glass 5. Parametry wyświetlaczy są takie same, to 6,55-calowe panele AMOLED DotDisplay o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 240 Hz. Gabaryty wynoszą tu 160,53 x 75,72 x 6,81 mm, a więc faktycznie są podstawy do nazywania tych smartfonów smukłymi.

Różnice też się jednak znajdą i to nie tylko w kwestii obsługiwanych modułów łączności, ale też pamięci, aparatów selfie oraz, przede wszystkim, procesorów.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G został pierwszym na świecie urządzeniem mobilnym napędzanym przez Qualcomm Snapdragonem 780G. To układ wykonany w 5nm procesie technologicznym i wspierany grafiką Adreno 642. W Xiaomi Mi 11 Lite znalazł się popularniejszy Qualcomm Snapdragona 732G (8 nm) z Adreno 618. W obydwu przypadkach producent zastosował chłodzenie LiquidCool.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Model Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Lite 5G system operacyjny Android 10 z MIUI 12 ekran » 6,55"

» 1080 x 2400 px

» AMOLED

» 90 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 780G pamięć RAM 6 GB 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) 128 GB (UFS 2.2) aparat główny 64 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) + 5 Mpix (f/2.4) aparat przedni 16 Mpix 20 Mpix łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 , NFC Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC akumulator 4250 mAh, ładowanie 33W dodatkowe cechy głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, Dual SIM wymiary 160,53 x 75,72 x 6,81 mm

Europejskie ceny Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite będzie oferowany w kolorach: czarnym (Boba Black), niebieskim (Bubblegum Blue) i różowym (Peach Pink), Xiaomi Mi 11 Lite 5G pojawi się natomiast w kolorach: czarnym (Truffle Black), zielonym (Mint Green) i żółtym (Citrus Yellow).

Na jaki wydatek muszą przygotować się zainteresowani zakupem? Xiaomi Mi 11 Lite w wariancie 6 GB RAM + 64 GB został wyceniony na od 299 euro. Xiaomi Mi 11 Lite 5G w wariancie 6 GB RAM + 128 GB ma natomiast kosztować na naszym kontynencie 369 euro.

Który model bardziej wpadł Wam w oko?

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: