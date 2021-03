Xiaomi Mi 11 dość szybko stracił miano najbardziej zaawansowanego smartfona tego producenta. Xiaomi Mi 11 Ultra przynosi kilka nowości i to chyba dość znaczących.

Xiaomi Mi 11 Ultra ma dwa ekrany i obudowę IP68

Premiera nie jest zaskoczeniem, była zapowiadana, nie brakowało też nieoficjalnych doniesień co do możliwości samego smartfona. Ostatecznie Xiaomi Mi 11 doczekał się dwóch nieco usprawnionych wariantów - Xiaomi Mi 11 Pro oraz Xiaomi Mi 11 Ultra. O ile jednak Xiaomi Mi 11 Pro jest bardzo zbliżony do pierwowzoru pod względem wyglądu, Xiaomi Mi 11 Ultra odbiega i tym i specyfikacją. Dodatkowo to on będzie dostępny na międzynarodowej arenie, na nim się więc skupiamy.

W oczy najbardziej rzuca się zmieniona, dużo większa wyspa z aparatem fotograficznym. Poza tym, że powinien zapewniać on lepsze możliwości fotograficzne ma też towarzysza w postaci dodatkowego ekranu AMOLED 1,1 cala, a więc sprawdziły się przecieki sugerujące takie rozwiązanie. Co ono da? Tak jak można było się domyślać, posłuży do wyświetlania podglądu podczas wykonywania zdjęcia oraz do prezentowania godziny i powiadomień. Wedle producenta przyda się również przy niskim stanie baterii, będzie zastępować wtedy główny ekran.

#Mi11Ultra’s super power saver mode allows you to massively diminish power consumption for emergency moments, by using ONLY the rear display for basic functionality. #TheDirectorsCut pic.twitter.com/Ja1ra0n9c0 — Xiaomi (@Xiaomi) March 29, 2021

Pod względem konstrukcji bardzo istotny jest też fakt, iż można mówić tutaj o wodoszczelnej obudowie - zgodnej z normą IP68. Wielu osobom brakowało tego w smartfonach Xiaomi, można zatem stwierdzić, że producent wreszcie ten brak wyeliminował, bo akurat na tym polu od konkurencji odstawał.

Aparat Xiaomi Mi 11 Ultra może się podobać

Znacząco zmieniono główny aparat fotograficzny. Xiaomi Mi 11 Ultra został wyposażony w obiektyw główny 50 Mpix Samsung GN2 (1/1,12 cala), ultraszerokokątny 48 Mpix Sony IMX586 i teleobiektyw 48 Mpix Sony IMX586. Ten ostatni ma zapewniać zoom optyczny 5x, zoom hybrydowy 10x i zoom cyfrowy 120x. Producent już chwali się, że Xiaomi Mi 11 Ultra zajął najwyższe miejsce w rankingu DxOMark.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra vs Xiaomi Mi 11

Poniżej prezentujemy zestawienie parametrów technicznych w chyba najbardziej czytelnej formie. Dla porządku dodajemy tu również wspomnianego Xiaomi Mi 11 Pro.

Model Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra system operacyjny Android 11 z MIUI 12 ekran » 6,81"

» 3200x1440 px

» AMOLED

» 120 Hz

» Gorilla Glass Victus » 6,81"

» 3200x1440 px

» AMOLED

» 120 Hz

» Gorilla Glass Victus

» Dolby Vision procesor » Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660 » Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660

» trójfazowe chłodzenie pamięć RAM 8 GB / 12 GB (LPDDR5) pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) aparat główny » 108 Mpix f/1.85, OIS

» 13 Mpix f/2.4, 123°

» makro 5 Mpix f/2.4 » 50 Mpix f/1.95, OIS

» tele 8 Mpix f/3.4, OIS

» 13 Mpix f/2.4, 123° » 50 Mpix f/2.0, OIS

» tele 48 Mpix f/4.1, OIS

» 50 Mpix f/2.2, 128° aparat przedni 13 Mpix 20 Mpix łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, 5G, dual SIM akumulator » 4600 mAh

» ładowanie przewodowe 55W

» ładowanie bezprzewodowe 50W » 5000 mAh

» ładowanie przewodowe 67W

» ładowanie bezprzewodowe 67W dodatkowe cechy » głośniki stereo Harman Kardon

» czytnik linii papilarnych » głośniki stereo Harman Kardon

» czytnik linii papilarnych

» IP68 » głośniki stereo Harman Kardon

» czytnik linii papilarnych

» IP68

» dodatkowy ekran 1.1” AMOLED waga 196 g 208 g 234 g

Ile kosztuje Xiaomi Mi 11 Ultra?

Xiaomi Mi 11 Ultra będzie oferowany w kolorach Ceramic White i Ceramic Black. Raczej mało przypadkowe nazwy, bo obudowa jest tu ceramiczna. Jeśli chodzi o ceny to poznaliśmy te, jakie będą obowiązywać na rynku chińskim.

8 GB RAM + 256 GB - 5999 juanów

12 GB RAM+ 256 GB - 6499 juanów

12 GB RAM + 512 GB - 6999 juanów

W kontekście Europy wspomniano jedynie o wariancie 12 GB RAM + 256 GB. Ma kosztować 1199 euro.

Źródło: Xiaomi

