Miasma Chronicles to nowa gra studia The Bearded Ladies. Co zdradzają nam pierwsze ujawnione informacje?

Postapokaliptyczne pustkowia w Miasma Chronicles

Nie brakuje graczy twierdzących, że dobrych RPG nigdy dość. Lista tytułów, jakie fani gatunku powinni mieć z tyłu głowy rozrasta się o Miasma Chronicles, które zostanie przygotowane przez twórców Mutant Year Zero: Road to Eden. To strategia, która swojego czasu zebrała bardzo dobre noty, solidarnie zjednując sobie sympatyków wśród przedstawicieli mediów i graczy.

Teraz ekipa The Bearded Ladies pracuje nad przedstawicielem innego gatunku, chociaż jedna kwestia pozostanie bez zmian. Również w Miasma Chronicles zobaczymy postapokaliptyczny świat. Głównym bohaterem będzie młody chłopak o imieniu Elvis, posiadacz tajemniczej rękawicy pozwalającej na kontrolowanie tytułowej Miasmy, nieznanej siły stojącej za zmianą Ziemi w pustkowia. Rozgrywka ma łączyć eksplorację w czasie rzeczywistym z taktyczną, turową walką i szerokimi opcjami ulepszania broni oraz umiejętności.

Miasma Chronicles zwiastun

Miasma Chronicles na PC i nowych konsolach

Zaciekawieni? Do premiery Miasma Chronicles jeszcze sporo czasu. Wstępnie twórcy deklarują tutaj, że oddadzą grę w ręce graczy w 2023 roku.

Wiadomo za to dokładnie, na czym można będzie zagrać. Miasma Chronicles powstaje z myślą o PC (Epic Games Store i Steam) oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: 505 Games