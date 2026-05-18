4 sekundy zamiast 1,5 minuty. Microsoft przyspiesza Forzę Horizon 6

Pierwsze uruchomienie gry na PC często oznacza długie ładowanie i irytujące przycięcia. Microsoft twierdzi, że znalazł rozwiązanie tego problemu – a Forza Horizon 6 ma być najlepszym dowodem na skuteczność nowej technologii ASD.

Gracze komputerowi od lat znają ten scenariusz aż za dobrze. Kupujesz nową grę, instalujesz ją, uruchamiasz po raz pierwszy i… czekasz. Ekran ładowania ciągnie się w nieskończoność, a po wejściu do rozgrywki pojawiają się chwilowe przycięcia obrazu. To efekt kompilowania shaderów – procesu niezbędnego dla nowoczesnej grafiki, ale wyjątkowo uciążliwego dla użytkowników.

Microsoft uważa, że właśnie znalazł sposób, by ten problem praktycznie wyeliminować. Firma rozwija technologię Advanced Shader Delivery, w skrócie ASD, a jednym z pierwszych dużych pokazów jej możliwości jest właśnie Forza Horizon 6.

Nawet 95 proc. krótsze ładowanie gry

Według Microsoftu Forza Horizon 6 potrafi uruchomić się z aktywnym ASD w około 4 sekundy. Dla porównania bez tej technologii czas pierwszego uruchomienia gry miał wynosić nawet półtorej minuty.

Różnica jest ogromna i trudno ją zignorować. Szczególnie że nie chodzi wyłącznie o samo wejście do gry. ASD ma również eliminować tak zwany shader stutter, czyli charakterystyczne mikroprzycięcia pojawiające się podczas rozgrywki, gdy komputer w tle kompiluje brakujące shadery.

To jeden z najbardziej irytujących problemów współczesnych gier PC. Nawet bardzo mocny komputer potrafi mieć chwilowe spadki płynności tylko dlatego, że silnik gry przygotowuje elementy graficzne "w locie”.

Jak działa Advanced Shader Delivery?

Cały pomysł Microsoftu jest zaskakująco prosty. Zamiast kompilować shadery podczas pierwszego uruchomienia gry, ASD dostarcza je wcześniej – już na etapie pobierania plików.

W praktyce oznacza to, że gracz pobiera gotowe, wstępnie skompilowane shadery dopasowane do swojego sprzętu. Dzięki temu gra nie musi wykonywać czasochłonnego procesu przy starcie ani podczas rozgrywki.

Microsoft tłumaczy, że technologia działa we współpracy z AMD i wykorzystuje możliwości nowych architektur Radeon RDNA 3, RDNA 3.5 oraz RDNA 4 (karty Radeon RX 7000 i Radeon RX 9000 oraz zintegrowane układy graficzne z nowszych procesorów Ryzen). Na razie ASD dostępne jest w wersji testowej dla uczestników programu Xbox Insider.

Forza Horizon 6 jako technologiczny pokaz możliwości

Nieprzypadkowo to właśnie Forza Horizon 6 została wybrana jako przykład działania ASD. Seria od lat słynie z bardzo zaawansowanej grafiki, ogromnego otwartego świata i dużych wymagań sprzętowych.

Microsoft podkreśla, że współpracował bezpośrednio z twórcami gry, aby przygotować obsługę Advanced Shader Delivery już na premierę. Efekt ma być szczególnie widoczny na komputerach wyposażonych w karty AMD Radeon.

Firma pokazała nawet specjalny komunikat pojawiający się przy uruchamianiu gry – "Precompiled shaders installed”. To właśnie znak, że technologia działa poprawnie i gra korzysta z gotowych shaderów.

Na razie nie dla każdego

Choć brzmi to bardzo obiecująco, ASD ma obecnie kilka istotnych ograniczeń. Technologia wymaga Windowsa 11 w wersji 24H2, odpowiednio nowych sterowników AMD oraz kompatybilnej karty graficznej Radeon. Na razie funkcja działa wyłącznie na wybranych układach AMD, ale Microsoft zapowiada dalsze rozszerzanie wsparcia również na kolejne urządzenia i innych producentów sprzętu.

To jednak dopiero początek. Jeśli ASD faktycznie sprawdzi się w większej liczbie gier, może stać się jedną z najważniejszych zmian dla graczy PC ostatnich lat. Szczególnie dziś, gdy coraz więcej produkcji cierpi na problemy ze stutteringiem i długą kompilacją shaderów po premierze.