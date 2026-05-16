Zamiast lodów - klimatyzator na plecy. Gadżet Sony w Europie

Sony rozpoczyna sprzedaż Reon Pocket Pro Plus w Europie. Nowa wersja noszonego klimatyzatora ma zapewniać temperaturę niższą o kolejne 2 st. C względem poprzednika, czyli o 20 proc. lepsze chłodzenie.

Sony najpewniej oddelegowało designera Sony Xperii 1 VIII po to, by zaprojektował właśnie to urządzenie. Reon Pocket Pro Plus nie działa jak zwykły wentylator zawieszony na szyi i wygląda jak rozwiązanie z przyszłości. Urządzenie wykorzystuje efekt Peltiera i chłodzi metalową płytkę przylegającą do karku. Sony umieszcza ją w miejscu istotnym dla układu krążenia, dzięki czemu sprzęt ma działać jak niewielki, elektrycznie chłodzony okład.

Nad tą serią Sony pracuje od 2017 r. Po starcie w ramach croudfundingu w 2019 r. sprzęt trafił najpierw do sprzedaży w Azji, a później także na rynki zachodnie. Teraz firma pokazuje kolejną wersję. Czy Reon Pocket Pro Plus trafi do Polski? Na razie nie ma na to potwierdzenia, ale rosnące temperatury mogą być prognozą wprowadzenia tego produktu.

Sony Reon Pocket Pro Plus chłodzi lepiej, niż poprzednik i mierzy aktywność

Najważniejsza zmiana dotyczy wydajności chłodzenia. Sony podaje, że Reon Pocket Pro Plus obniża temperaturę o dodatkowe 2 st. C, co oznacza wzrost skuteczności o 20 proc. Nowy algorytm ma też dokładniej śledzić zmiany temperatury samego urządzenia i otoczenia.

Wpływ Sony Reon Pocket Plus na temperaturę

Mimo wyższej mocy sprzęt ma pracować do 10 godzin na drugim najwyższym poziomie chłodzenia. Producent zmienił też konstrukcję elementów opierających urządzenie na szyi i ramionach. Według Sony nowe finy poprawiają stabilność o 40 proc. i lepiej dopasowują się do różnych kształtów karku.

Konstrukcja pozostała zbliżona do wcześniejszego modelu. Reon Pocket Pro Plus nosi się pod koszulą lub innym ubraniem, przy tylnej części szyi. W środku nadal pracuje cichy wentylator wspierający obieg powietrza, a automatyczny mechanizm wyłączenia ma chronić urządzenie przed jego przegrzaniem.



Reon Pocket Pro Plus na plecach

W zestawie znalazł się także Pocket Tag drugiej generacji, mniejszy od poprzedniego. Jego zadaniem jest mierzyć temperaturę oraz wilgotność otoczenia. Dane z akcesorium mają pomagać w automatycznym dostosowaniu chłodzenia.



Reon Pocket Pro Plus z Pocket Tagiem

Reon Pocket Pro Plus kosztuje 199 funtów w Wielkiej Brytanii i 220 euro w pozostałych krajach Europy. Na razie produktu nie znajdziemy w oficjalnym sklepie producenta.