Kupił pamięć RAM, dostał atrapę. W środku nie było elektroniki
Rosnące ceny pamięci RAM sprawiają, że wielu klientów poluje na tańsze oferty. Problem w tym, że część “okazji” okazuje się zwykłym oszustwem – na rynku pojawiły się fałszywe moduły DDR5 z atrapami układów pamięci.
Złożenie nowego komputera jeszcze nigdy od dawna nie było tak kosztowne. Ceny podzespołów rosną, dostępność wielu modeli bywa ograniczona, a gracze i entuzjaści komputerów coraz częściej szukają okazji na portalach aukcyjnych i rynku wtórnym. To jednak stworzyło idealne warunki dla oszustów.
W azjatyckich serwisach sprzedażowych zaczęły pojawiać się podrabiane pamięci DDR5. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak normalne moduły RAM znanych producentów, ale po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że część z nich to zwykłe atrapy.
Plastik zamiast pamięci
Sprawa wyszła na jaw dzięki zdjęciom opublikowanym przez jednego z japońskich entuzjastów komputerowych o nicku TAKI. Pokazał on pamięci DDR5 do laptopów (SO-DIMM), które miały udawać moduły Samsunga. Problem w tym, że już sam wygląd wzbudzał podejrzenia.
Pamięć na pierwszy rzut oka może wyglądać jak w pełni oryginalny produkt. Dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć niepokojące szczegóły
Na laminacie znajdowały się oznaczenia SK Hynix, a same układy wyglądały nietypowo – ich krawędzie były nienaturalnie zaokrąglone, jakby zostały zeszlifowane. W niektórych miejscach spod czarnej obudowy przebijał biały materiał.
Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że część chipów została po prostu wykonana z plastiku lub włókna szklanego. W środku nie było żadnej elektroniki. Fałszywe były nawet nadruki imitujące oznaczenia producenta.
Oszustwo trudniejsze do wykrycia niż kiedyś
Fałszywe moduły najczęściej pojawiają się w serwisach aukcyjnych i na rynku używanego sprzętu. Część ofert jest oznaczona jako "uszkodzona” lub sprzedawana bez możliwości zwrotu, ale nie brakuje też przypadków, w których takie pamięci trafiają dalej jako rzekomo w pełni sprawne. W przypadku pamięci do laptopów bez radiatorów można jeszcze dostrzec nieprawidłowości gołym okiem.
Gorzej wygląda sytuacja z pamięciami do komputerów stacjonarnych. Nowoczesne moduły DDR5 często mają duże radiatory i efektowne podświetlenie RGB, które skutecznie zasłaniają same kości pamięci. Dla przeciętnego kupującego rozpoznanie podróbki przed montażem może być praktycznie niemożliwe. W praktyce użytkownik dowiaduje się o problemie dopiero po uruchomieniu komputera – albo wtedy, gdy sprzęt w ogóle nie startuje.
Komentarze5
Dzisiaj sa przesladowani dziennikarze niezaleznych mediow ktore nie mowia tego co wladza chce uslyszec. I nie tylko dziennikarze Telewizji Republika sa przesladowani ale takze ich rodziny z malymi dziecmi!
Tak wyglada tzw „”usmiechnieta” Polska Tuska!!!
Ta wladza juz nawet nie ukrywa tego ze chce uciszyc wolne nieprzyjazne im media stosujac nawet Stalinowskie metody represji!!!
Zapraszam panstwa na manifestacje poparcia dla dziennikarzy Telewizji Republika i pana prezesa Tomasza Sakiewicza ktora odbedzie 20 Maja na Placu Zamkowym w poludnie o 12:00.
Niech panstwo przyjda calymi rodzinami. Nie dajmy sie zastraszyc!! Jest nas 10 milionow juz!!! Obronmy wolnosc slowa w naszej ojczyznie przed Donaldem Tuskiem i jego poplecznikami ktorzy dzialaja w imie Niemieckich interesow a nie Polskich!!!
Dosc juz tego!!! Mowimy glosne NIE pacyfikacji dzienikarzy Telewizji Republika!!! Stop patologii Tuska!!!!