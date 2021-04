W serwisie Twitter trwała ostatnio rywalizacja w ramach Best of Tweets Brand. Mocno zaangażował się w to między innymi Aaron Greenberg, który zadeklarował, że w przypadku zwycięstwa marki Xbox w wielkim finale można będzie spodziewać się wprowadzenia do sprzedaży mini lodówek o wyglądzie Xbox Series X.

Z racji tego, iż wszystko działo się 1 kwietnia nie brakowało osób poddających to w wątpliwość. Zanosi się jednak na to, że nie mówiliśmy o żartach. Marka Xbox ostatecznie zwyciężyła w głosowaniu, a Aaron Greenberg ponownie pochylił się nad tematem i podtrzymał wcześniejszą obietnicę.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! https://t.co/xeeN8yLGV8