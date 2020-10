Zgodnie z przypuszczeniami, Xbox Series X będzie promowany w bardzo oryginalny sposób. Microsoft wykorzysta do tego celu lodówkę do złudzenia przypominającą konsolę.

Lodówka Xbox Series X doczekała się zwiastuna

Niewtajemniczonym przypomnijmy, iż wszystko zaczęło się od prezentacji konsoli oraz późniejszych memów związanych z jej wyglądem. Niektórzy dopatrzyli się tutaj podobieństwa do lodówki. Już kilka dni temu stało się jasne, że producent zdecyduje się wykorzystywać ten wątek w kampanii reklamowej. Ostatecznie okazuje się, że będzie ona zakrojona na szerszą skalę niż można było przypuszczać.

Zaangażowany został tutaj między innymi Snoop Dogg, który chwali się omawianym sprzętem w swoich social mediach. Trafia on już także do wybranych youtuberów, a dziś doczekał się zwiastuna. Lodówka w kształcie Xbox Series X to w pełni sprawny sprzęt, który do złudzenia przypomina konsolę, ale działa jak normalna lodówka.

Lodówki Xbox Series X nie kupisz, ale możesz wygrać

Widzielibyście u siebie w domu taką lodówkę? Wprawdzie Microsoft nie planuje wejścia na rynek sprzętu AGD, ale mimo tego jest szansa na jej zdobycie. Producent nie ograniczył się bowiem do kampanii reklamowej ze znanymi postaciami, ale jednocześnie przygotował konkurs.

Jego zasady nie są skomplikowane, aczkolwiek do uczestnictwa potrzebne jest konto w serwisie Twitter. Właśnie tam, na oficjalnym koncie Xbox trwa wspomniany konkurs. Potrwa do 4 listopada.

Jedyna! Niepowtarzalna! Lodówka Xbox Series X!

Chcecie ją wygrać? W takim razie dodajcie @Xbox do obserwowanych i podajcie dalej ich tweeta, by zyskać szansę na wygraną. https://t.co/l0IdttfNcb — Xbox Polska (@XboxPL) October 28, 2020

Źródło: Xbox

