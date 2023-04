Zapowiedziany w ubiegłym roku Microsoft Defender ujrzał właśnie światło dzienne. Na razie w wersji zapoznawczej, ale pełna premiera jest już tylko kwestią czasu.

Microsoft Designer jest już dostępny dla chętnych

Microsoft Designer został oficjalnie udostępniony zainteresowanym użytkownikom. Wystarczy konto Microsoftu, by sprawdzić jak ta bezpłatna aplikacja działa. Co ważne – na zawsze pozostanie ona darmowa, choć jako część subskrypcji Microsoft 365 będzie oferowała dodatkowe funkcje. Jeśli myślisz, że może to być coś dla ciebie, to…

Co to jest Microsoft Designer?

Microsoft Designer to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do tworzenia graficznych projektów: od postów na portale społecznościowe, przez wizytówki i banery, aż po plakaty i zaproszenia. Aplikacja jest w stanie generować własne obrazki, ale bazą może być też grafika wgrana przez użytkownika.

Kreator potrzebuje zaledwie paru sekund na przygotowanie kilku wizualnych propozycji. Każdą z nich można następnie swobodnie modyfikować – zarówno w sferze typowo graficznej, jak i poprzez nakładanie tekstu.

Zobacz jak działa sztuczna inteligencja w Microsoft Designer

Poniższy materiał wideo dobrze pokazuje jak to działa:

Całość działa bardzo szybko i jest wyjątkowo intuicyjne. Rzeczywiście może więc okazać się pomocne w sytuacji, gdy brakuje nam czasu, weny lub po prostu umiejętności.

W przyszłości Microsoft Designer stanie się integralną częścią pakietu biurowego. Microsoft planuje również dodanie tych narzędzi do przeglądarki Edge, dzięki czemu bezpośrednio z jej poziomu – bez konieczności uruchamiania programu graficznego – stworzymy dobrze wyglądające posty na Facebooka lub Instagram. To jednak – jak już wiesz – tylko niewielki wycinek możliwości.

Źródło: Microsoft, XDA-developers