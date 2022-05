Microsoft Designer będzie aplikacją stworzoną z myślą o aktywnych użytkownikach sieci społecznościowych. Jeszcze nie została zapowiedziana, ale już wiemy, jak będzie wyglądać.

Microsoft Designer – prosta apka do obrazków na fejsa i insta

(Mający prawie 10 tysięcy obserwujących na Twitterze) WalkingCat często wie o produktach i usługach Microsoftu wcześniej niż ten zdąży je zapowiedzieć. Tak jest i tym razem. Udało mu się dotrzeć do czegoś, co nazywa się Microsoft Designer.

Będzie to uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej aplikacja do tworzenia obrazków z myślą o publikacji w sieciach społecznościowych. To raczej proste narzędzie, opierające się na gotowych szablonach, ale pozwalające też na wykazanie się kreatywnością.

Microsoft Designer. Jak to działa?

Działa to tak: wybierasz rodzaj medium (na przykład post na LinkedIn, story na Instagramie czy reklama na Facebooku), co pozwoli dobrać odpowiedni format. Następnie wybierasz szablon i modyfikujesz go, zgodnie ze swoją wolą: edytując obraz, dodając tekst czy nakładając „naklejki”. Wszystko w zaledwie kilka kliknięć.

Na razie nie wiadomo, kiedy należałoby się spodziewać premiery Designera. A co w ogóle o tym myślisz?

