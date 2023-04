Tryb incognito – oto odpowiedź twórców narzędzia ChatGPT na skargi dotyczące prywatności. Wystarczy kilka kliknięć, by historia zapytań przestała być zapisywana.

ChatGPT: tryb incognito pojawił się w Ustawieniach

ChatGPT otrzymał tryb incognito. Klikając swój awatar (w lewym dolnym rogu) i wybierając „Ustawienia” możesz dezaktywować zapisywanie historii rozmów.

Efekty będą dwa – przede wszystkim ostatnie zapytania przestaną pojawiać się na pasku bocznym. Poza tym nie będą one już przechowywane w celu analizy i dalszego doskonalenia narzędzia. ChatGPT – jak to sztuczna inteligencja w obecnym kształcie – ulepszana jest właśnie poprzez wyciąganie wniosków z dotychczasowego działania.

(Na marginesie trzeba dodać, że nawet po wyłączeniu historii, nasze konwersacje będą przechowywane na serwerach przez 30 dni – celem ewentualnego monitorowania pod kątem nadużyć).

ChatGPT a prywatność

Pytania o prywatność pojawiają się od dawna, a właściwie bardziej przybierają one formę skarg i zażaleń. To przede wszystkim ze względu na gromadzenie olbrzymich ilości danych ChatGPT został zakazany we Włoszech. Decyzję firmy OpenAI o wprowadzeniu trybu incognito można poczytywać jako reakcję na to zdarzenie.

Zresztą niejedyną. W tej samej publikacji autorzy zapowiedzieli również nową subskrypcję ChatGPT Business kierowaną do profesjonalistów, którym zależy na możliwości ustalania, jakie dane i w jaki zakresie mają być wykorzystywane.

