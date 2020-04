Już teraz śmiało można powiedzieć, że to była dobra decyzja. Odkąd przeszła na silnik Chromium przeglądarka Microsoft Edge dynamicznie zyskuje użytkowników – tak szybko, że już teraz wskoczyła na drugie miejsce w rankingu popularności.

Microsoft Edge wyprzedził Firefoksa. Przegrywa już tylko z Google Chrome

Microsoft Edge z silnikiem Chromium zadebiutował na początku tego roku. To był prawdziwy nowy początek – przeglądarka z miejsca zainteresowała spore grono użytkowników, a gigant szybko wziął się do roboty i zadbał o funkcje, działające jak magnes. Przyciągnęły one użytkowników tak mocno, że na przełomie marca i kwietnia program wyprzedził Firefoksa i pod względem popularności przegrywa już tylko z absolutnym numerem jeden, którym jest Google Chrome.

To robi wrażenie. Jeszcze pół roku temu Edge przegrywał nie tylko z Chrome’em i Firefoksem, ale nawet ze swoim starszym bratem, Internet Explorerem. Tego ostatniego udało mu się wyprzedzić dopiero na początku bieżącego roku, a dziś może szczycić się pozycją numer dwa w rankingu popularności. Wprawdzie jego przewaga nad „Liskiem” jest minimalna (7,59% vs 7,19%), ale jednak jest. Do Chrome’a wciąż mu bardzo daleko, ale przeglądarka Google’a dosłownie deklasuje rywali – wynik 68,5% oznacza, że (w uproszczeniu) korzysta z niej dwóch na trzech internautów.

Ranking przeglądarek, czyli Google Chrome, a potem długo, długo nic

A więc podium aktualnie prezentuje się w sposób: Chrome, Edge i Firefox. Dalej mamy Internet Explorera (5,87%), a pierwszą piątkę zamyka Safari (3,62%). Na kolejnych miejscach znajdują się chińskie QQ (2,41%) i Sogou Explorer (1,88%) i dopiero na ósmej pozycji plasuje się Opera (1,14%). W czołowej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla Yandex (1,01%) i UC Browser (0,42%).

Źródło: NetMarketShare, GizChina, Beebom

