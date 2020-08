Mozilla Firefox 79 ma narzędzie, które nie dopuści do tego, by reklamodawcy śledzili twoje ruchy w sieci i tworzyli twój profil reklamowy. Ta nowa wersja jest już dostępna – pobierz teraz i ciesz się większą prywatnością.

Firefox 79 z ETP 2.0 – lepiej zadba o twoją prywatność

Mozilla Firefox 79 znacznie lepiej chroni swoich użytkowników przed szpiegami. Choć coraz częściej musi uznać wyższość konkurentów z silnikiem Chromium, przeglądarka wciąż cieszy się dużą popularnością, a jej twórcy robią, co mogą, by dbać o tych, którzy na nią stawiają. W ramach ostatniej aktualizacji została wzbogacona o Enhanced Tracking Protection – ETP – 2.0.

ETP to zintegrowane narzędzie, uniemożliwiające śledzenie, między innymi poprzez blokowanie zbędnych ciasteczek czy trackerów. Teraz, to znaczy po aktualizacji, chroni także przed tzw. monitoringiem przekierowań, czyli próbami uzyskania informacji na temat tego, na jaką stronę udajemy się po opuszczeniu poprzedniej. Często korzystają z tego reklamodawcy, próbujący opracować profile reklamowe internautów.

Oto aktualna wersja – pobierz Firefox (download):

(Prężnie rozwijana) przeglądarka Firefox – co nowego?

Firefox w wersji 79 przyniósł ze sobą także rozszerzoną obsługę WebRender, dzięki czemu większą wydajnością cieszyć mogą się teraz także użytkownicy komputerów z systemem Windows i układem graficznym AMD lub Intel. W poprzednich wydaniach doczekaliśmy się również konkretnego i bogatego w detale centrum bezpieczeństwa, w którym możemy podejrzeć, czy jesteśmy odpowiednio chronieni. W prosty sposób możemy też przeglądać i zarządzać certyfikatami (na stronie about:certificate).

Istotną nowością jest również tryb Picture-in-Picture, pozwalający na wygodną pracę wielozadaniową. W prosty sposób można wyodrębnić okienko z wideo i ustawić je w dowolnym miejscu na ekranie – jak nam wygodnie. Największą zmianą jest jednak bez wątpienia odświeżony pasek adresu, dzięki któremu mamy szybciej odnajdywać to, co nas interesuje – w myśl zasady: wpisuj mniej, odnajduj więcej. Inne nowości to: ulepszony tryb wysokiego kontrastu, możliwość ustawienia globalnego powiększenia czy blokowanie wyskakujących komunikatów z prośbą o zgodę na powiadomienia.

W ostatnich pięciu wydaniach wyeliminowano też około 50 błędów związanych z bezpieczeństwem i stabilnością programu, a do tego poprawiono niektóre elementy interfejsu.

Źródło: Mozilla, Firefox