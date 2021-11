Spinacz Clippy - tak Microsoft nazwał “asystenta”, który dzielił się z użytkownikiem wskazówkami odnośnie korzystania z Office 97 wraca właśnie do żywych. Tym razem w postaci naklejek w Microsoft Teams.

Spinacz Clippy trafia do Microsoft Teams jako zestaw naklejek

Wielu młodych czytelników może nie pamiętać, czym był spinacz Clippy. Dla tych osób krótkie wprowadzenie: Microsoft wprowadził go jako asystenta użytkownika po raz pierwszy do Office 97. Jego zadaniem było wówczas wyświetlanie wskazówek związanych z używaniem oprogramowania.

Dla początkujących był ciekawym dodatkiem, z kolei dla tych, którym poziom zaawansowania był nieco wyższy - Clippy był niestety irytującym, animowanym spinaczem.

Historia historią - Clippy został usunięty na dobre i raczej nikt nie odczuwa jego braku. Mimo wszystko - z pełną odpowiedzialnością można go nazwać jednym z bardziej rozpoznawalnych elementów komputerów z początku wieku.

W związku z tym, Microsoft postanowił wprowadzić zestaw naklejek retro do swojego rozbudowanego komunikatora - Teams. Czy można to nazwać ukłonem w stronę tych, którym Clippy towarzyszył lata temu każdego dnia podczas pracy? Jak najbardziej.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza rola Clippy-ego w Teams. Jeszcze niedawno pojawił się on jako jedno z teł do wyboru podczas wideorozmów.

To miłe, że Microsoft nie zapomina o swojej historii

Wśród najmłodszych - pojawienie się Clippy-ego raczej obejdzie się raczej bez echa. Trudno się temu dziwić, wszak pierwszy kontakt z komputerem dla niektórych nastąpił długo po tym, jak spinacz został usunięty przez Microsoft.

Dla tych, którzy jednak wspominają tego asystenta dobrze (lub źle - to bardziej prawdopodobne) - to miła niespodzianka.

Sprawdzicie podczas kolejnych rozmów na Teams, kto z Waszych współpracowników kojarzy Clippy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: windowscentral.com