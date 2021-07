Nowy wygląd pakietu Microsoft Office został zapowiedziany wraz z Windows 11, choć trafi on również do użytkowników „Dziesiątki”. A właściwie właśnie zaczął trafiać – przynajmniej do tych, mianujących się Insiderami.

Odświeżony Microsoft Office - gotowy na Windows 11

Wygląd nie jest może najważniejszym elementem aplikacji, ale bez wątpienia ma znaczenie w kwestii tego, jak dobrze się z nich korzysta. W przypadku pakietu Microsoft Office interfejs jest raczej oceniany pozytywnie, co jednak wcale nie oznacza, że nie ma niczego, co można by poprawić. I teraz właśnie takich modyfikacji dokonuje gigant z Redmond, aby z jednej strony zwiększyć ergonomię, a z drugiej – zapewnić wizualną spójność z innymi elementami systemu Windows 11.

Stary vs nowy Microsoft Office

Odświeżony wygląd pakietu Microsoft Office trafia do Insiderów wraz z wersją 14301.20004 dostępną już w kanale Beta. Od razu w oczy rzucają się bardziej zaokrąglone elementy (co właśnie pozwoli na zachowanie spójności z innymi składnikami „Jedenastki”). Jest też kilka zmodyfikowanych przycisków i ogólnie jest znacznie bardziej przejrzyście. Zwróć uwagę przede wszystkim na wstążkę – w tym sektorze zmiany są najbardziej widoczne.

Odświeżenie najlepiej widać w programach Word, Excel i PowerPoint, ale dostosowany do reszty został również Outlook – wszystko to, by zapewnić „spójne doświadczenie”, jak zapewnia Microsoft. Warto przy okazji docenić fakt, że Office automatycznie zmienia swój motyw, by odpowiadać temu systemowemu. Jeśli więc w całym systemie masz tryb nocny, taki sam będzie w twoim pakiecie biurowym.

