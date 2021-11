Microsoft Loop to „kolejny wielki przełom w Microsoft 365” – tak mówi o nim sam producent, który faktycznie próbuje wymyślić współpracę online na nowo. Co więcej – może mu się to udać.

„Całkowicie zmienimy koncepcję pakietu Office” – powiedział wiceprezes Jared Spataro. I trudno się z nim nie zgodzić, bo Microsoft Loop (ewoluujący z technologii Fluid) niejako burzy tradycyjne ograniczenia dokumentów, sprawiając, że ich elementy mogą się ze sobą łączyć, jak również trafiać do innych mediów. Aby zrozumieć, co to tak naprawdę oznacza, odpowiedzmy sobie na pytanie podstawowe, czyli…

Co to jest Microsoft Loop? To nie tylko aplikacja, ale wręcz cała koncepcja

Microsoft Loop to aplikacja pomagająca zespołom komunikować się i współpracować ze sobą w trybie zdalnym. Składają się na nią trzy elementy:

Loop components to mogą być na przykład notatki, tabelki czy też listy. Są odrębnymi elementami (obiektami JavaScript), które mogą być częścią dokumentu, jak również trafić do wiadomości e-mail czy rozmowy w komunikatorze i zawsze są aktualne (dzięki nieustannej synchronizacji),

Loop pages to dokumenty, a właściwie „elastyczne płótna", na których można organizować wyżej wspomniane elementy,

Loop workspaces to współdzielone panele, umożliwiające oglądanie i grupowanie wszystkich elementów ważnych dla projektu.

Microsoft Loop zatem zamienia klasyczne dokumenty w zestawy bloków, które funkcjonują niezależnie od siebie oraz mogą być swobodnie udostępniane dalej i synchronizować się we wszystkich swoich wersjach.

Po co to wszystko? Dla efektywnej współpracy w czasie rzeczywistym

Wykonując swoje obowiązki, często pracujemy na dokumentach, które udostępniamy w całości albo w części innym członkom zespołów. Aplikacja Microsoft Loop powstała na bazie tej koncepcji, eliminując równocześnie jej największe wady. Nie trzeba już martwić się o to, czy ma się aktualną wersję dokumentu jak również o to, czy dane przesłane mailem reprezentują faktycznie stan obecny.

Microsoft Loop sprawia, że jeśli ktoś uzupełni tabelę, to wszyscy, którym została ona udostępniona wcześniej, od razu otrzymają jej aktualną wersję. Nie trzeba będzie wysyłać maila kilka razy, gdy coś się zmieni – wystarczy jeden, którego treść będzie się sama aktualizować.

Apka może również ułatwić głosowanie, jako że ankiety także mogą być komponentami Loop i być przesyłane na przykład w mailu i w komunikatorach – tak, by dotarły do wszystkich. W przyszłości Microsoft chce też dodać bardziej zaawansowane komponenty, jak na przykład rekordy Dynamics 365.

Kiedy zadebiutuje Microsoft Loop? Premiera podzielona na etapy

Pierwsze komponenty zostaną udostępnione abonentom Microsoft 365 jeszcze w tym miesiącu. Odnajdziemy je przede wszystkim w pocztowej aplikacji Outlook, notatniku OneNote i komunikatorze Teams. Z kolei jako taka aplikacja Microsoft Loop będzie miała swoją premierę „za kilka miesięcy”.

Źródło: Microsoft, VentureBeat, ZDNet, informacja własna