Microsoft ma ambitne plany względem konsol. Odważne deklaracje przedstawicieli Xbox spotykają się z zakulisowymi doniesieniami. Tym razem w roli głównej Xbox Handheld.

Wygląda na to, że w doniesieniach o nowym sprzęcie Xbox jest całkiem dużo prawdy. Żeby było jeszcze ciekawiej, to mowa jest nie tylko o nowej konsoli Xbox, która ma “zapewnić największy skok technologiczny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy w generacji sprzętu”, ale coraz głośniej mówi się o Xbox Handheld.

Handheld do grania w chmurze? Nie tym razem

Jez Corden uchodzi za wiarygodnego informatora, który nie raz z wyprzedzeniem informował o planach gigantów branży wirtualnej rozrywki. W trakcie The Xbox Two Podcast Corden powiedział, że Xbox ma zupełnie nowe prototypy urządzeń przenośnych, co oznacza, że Xbox jest w jakimś stopniu zainteresowany rynkiem handheldów.

Według informacji, do których dotarł Jez Corden, sprzęt ma zapewnić natywną rozgrywkę w gry Xbox - zatem to nie będzie sprzęt służący do grania w chmurze, a takie doniesienia pojawiały się w przeszłości. Co skłoniło Microsoft do takiego działania? Jeśli spojrzymy na sukces Steam Deck to mamy gotową odpowiedź.

Więcej handheldów, rynek wytrzyma

Z racji tego, że firma rozważa różne opcje i jest dopiero na etapie analizowania urządzenia, nie da się przewidzieć, kiedy Xbox Handheld trafi na rynek, o ile projekt zostanie w ogóle sfinalizowany z powodzeniem.

Trzeba przyznać, że na rynku handheldów robi się ciasno. Nie tylko Steam Deck, ale też ASUS Rog Ally czy Lenovo Legion Go zasilają ofertę przenośnych konsol, nie sposób przy tym pominąć MSI Claw. Podobnie jak PlayStation Portal, chociaż w tym przypadku mówienie o kieszonkowej wersji PS5 to lekkie nadużycie.

Źródło: YouTube, The Xbox Two Podcast