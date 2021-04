W jakim celu Microsoft kupił Nuance Communications, wydając na firmę blisko 20 miliardów dolarów? Cóż – ta transakcja jak najbardziej miała sens.

Microsoft kupił Nuance Communications za prawie 20 miliardów dolarów

To drugie pod względem wartości przejęcie w historii Microsoftu. W 2016 roku kupił LinkedIn za 26,2 miliarda dolarów – teraz, pięć lat później za Nuance Communications zapłacił 19,7 miliarda dolarów. Transakcja została już oficjalnie zatwierdzona przez zarządy obu spółek i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to powinna zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku. To mnóstwo pieniędzy – na co poszły?

Co to jest Nuance Communications?

Nuance Communications to jeden z najważniejszych producentów (bazującego na sztucznej inteligencji) oprogramowania do przetwarzania mowy na tekst, biometrii głosowej czy optycznego rozpoznawania znaków. Te rozwiązania znajdują zastosowanie głównie w sektorze medycznym. Firma prowadzi działalność w 27 krajach, zatrudniając przeszło 6000 pracowników.

Po co Microsoftowi Nuance Communications?

Microsoft mówi wprost – to przejęcie ma umocnić jego pozycję w branży opieki zdrowotnej. Nuance Communications radzi sobie w niej doskonale w ostatnich latach – za sprawą takich rozwiązań jak Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One czy PowerScribe One (do raportowania radiologicznego). Korzysta z nich ponad 10 tysięcy klientów i to właśnie ta baza podyktowała tak wysoką cenę.

W ubiegłym roku do życia powołane zostało przedsięwzięcie Microsoft Cloud for Healthcare. Ta nowa umowa ma mu dać solidnego kopa. Chmura i sztuczna inteligencja to sektory będące podstawowymi źródłami przychodów giganta z Redmond, więc nie ma się czemu dziwić.

Dodajmy na koniec dla ścisłości, że dotychczasowy dyrektor generalny Nuance, Mark Benjamin, pozostanie w firmie, ale będzie podlegać (odpowiedzialnemu za chmurę i sztuczną inteligencję) wiceprezesowi Microsoftu, Scottowi Guthrie.

Źródło: Bloomberg, TechCrunch, Microsoft

