Naukowcy z University of Georgia opracowali pomysłowy plecak, który może przydać się osobom niewidomym i niedowidzącym. Urządzenie pomoże lepiej zrozumieć otoczenie i sprawniej się poruszać.

Badacze podkreślają, że opracowany przez nich system mieści się w niewielkim plecaku, dzięki czemu jest dyskretny i nie przyciągnie uwagi otoczenia podczas korzystania z niego w miejscach publicznych.

„W zeszłym roku, kiedy spotkałem się z niedowidzącym przyjacielem, uderzyła mnie ironia, że ​​podczas gdy uczę roboty widzenia, jest wielu ludzi, którzy nie widzą i potrzebują pomocy. To zmotywowało mnie do zbudowania systemu pomocy wizualnej z zestawem OpenCV Artificial Intelligence with Depth (OAK-D), opartym na technologii Intel ” powiedział Jagadish K. Mahendran z Institute for Artificial Intelligence, University of Georgia

Plecak będzie przewodnikiem

Plecak wyposażono w kamerę przestrzenną Luxonis OAK-D z wbudowaną sztuczną inteligencją, która rejestruje otoczenie. Można ją przymocować do kamizelki lub saszetki. System wykorzystuje technologię przetwarzania obrazu Intel Movidius oraz zestaw narzędzi Intel OpenVINO. W plecaku znajduje się też niewielka jednostka obliczeniowa wraz z odbiornikiem GPS. Bateria mieści się w kieszeni i umożliwia pracę do 8 godzin.

Szczegółowy opis funkcji plecaka znajduje się na poniższym filmie.

Jak to działa w praktyce?

System wykrywa rozmaite przeszkody i informuje o nich osobę niewidomą: ostrzega o zmianach terenu, a także odczytuje znaki drogowe. W porę uprzedzi o wysokim krawężniku, niskiej gałęzi mogącej uderzyć w głowę, wskaże położenie kosza na śmieci albo odczyta znak informujący o przejściu dla pieszych.

Sterowanie odbywa się przy pomocy słuchawki Bluetooth i komend głosowych. W ten sposób można szybko usłyszeć szczegółowe informacje na temat otoczenia, a także zapisać swoją lokalizację pod określoną nazwą.

Minusem jest niestety rozmiar urządzenia. Nie każdy będzie chciał nosić wszędzie plecak. Jednak istnieje szansa na rozbudowanie go do bardziej zaawansowanej wersji, dzięki czemu stanie się poręczniejszy dla użytkowników. Badacze zapowiedzieli, że to będzie projekt o otwartym kodzie źródłowym, co może umożliwić umieszczenie tej technologii w inteligentnych okularach. Byłaby to szansa na wygodniejsze życie dla osób z dysfunkcją wzroku, które w efekcie będą mogły poruszać się bez psa przewodnika.

Źródło: Engadget, Intel, grafika: Business Wire

