Na oficjalnej stornie Microsoft podano datę zakończenia sprzedaży systemu Windows 10. To już za moment.

Microsoft nie będzie sprzedawał Windows 10 na swojej stronie

Chociaż Windows 11 ma grubo ponad rok, jego rynkowe udziały pozostają na dość niskim poziomie. Zdecydowanym liderem popularności wśród systemów operacyjnych jest Windows 10, co pewnie producentowi nie do końca odpowiada. Czyżby zaczęto wcielać w życie kolejne pomysły mające na celu zmianę takiego stanu rzeczy?

Niektórzy właśnie w ten sposób postrzegają fakt, iż Microsoft kończy sprzedaż Windows 10 dla klientów indywidualnych poprzez swoją stronę internetową. Już za moment, a dokładnie 31 stycznia. Nie powinno być problemu z sięgnięciem po to oprogramowanie gdzie indziej, no przynajmniej w najbliższej przyszłości, bo nastanie i taka chwila, że także zewnętrzni sprzedawcy zaczną oferować wyłącznie Windows 11. Omawiana decyzja firmy to wyraźny sygnał ku temu.

To nie koniec wsparcia Windows 10

Podkreślmy, że nie należy mylić tej daty z terminem zakończenia wsparcia dla Windows 10. Ten został podany jeszcze w czerwcu 2021 roku i, jak przypominają zapisy na oficjalnej stronie producenta, nic się nie zmienia. System będzie otrzymywał aktualizacje do 14 października 2025 roku.

Inna sprawa, że niektórzy życzyliby sobie odleglejszej daty. Korzystacie z oprogramowania dostarczanego przez Microsoft? Przesiedliście się już na Windows 11?

