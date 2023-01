Notatnik to kolejny element systemu Windows 11 – po Terminalu i Eksploratorze plików – w którym Microsoft zdecydował się na wprowadzenie obsługi kart. Co jeszcze pojawiło się w kompilacji oznaczonej numerem 25281?

Notatnik w Windows 11 ma już karty

Niedawno pojawiły się zapowiedzi, że Notatnik w Windows 11 otrzyma karty. Nie musieliśmy długo czekać na debiut tej nowinki w testowej kompilacji w kanale developerskim.

Funkcja, dzięki której praca na wielu plikach tekstowych staje się dużo wygodniejsza i nie wymaga ciągłego przełączania się między oknami edytora, jest jednym z najjaśniejszych punktów aplikacji w wersji 11.2212.33.0, dodającej też nowe skróty klawiszowe i odświeżony wskaźnik niezapisanych zmian. Ta aktualizacja towarzyszy wydaniu Windows 11 Build 25281.

Inne nowinki w Windows 11 też są warte sprawdzenia

Najnowsza kompilacja testowa „Jedenastki” przynosi także poprawki związane z funkcją Windows Spotlight, która (już nie tylko na ekranie blokady) oferuje szczegółowe informacje na temat tego, co znajduje się na obrazku, na który patrzysz.

Microsoft ponownie popracował także miotełką w obrębie Ustawień – tym razem poprawki pojawiły się w obszarze „System > Wyświetlacz > Grafika” oraz „Bluetooth i urządzenia”. Co poza tym? Ikonka drukarki na pasku zadań została odświeżona (tak by prezentować się spójnie z resztą systemu), a Eksplorator plików został oczyszczony z kilku błędów.

Oczywiście nie wiadomo jeszcze, kiedy to wszystko trafi do użytkowników systemu Windows 11, którzy nie uczestniczą w programie testów. Najpewniej jednak stanie się to w tym roku.

Źródło: XDA-developers, Microsoft. Screeny: XDA-developers