Graczy mających dość problemów z Cyberpunk 2077 i chcących zwrócić grę niestety nie ubywa. Po Sony stanowisko w tej sprawie zajął również Microsoft.

Kupiłeś Cyberpunk 2077 na konsolę Xbox? Możesz ją oddać

Dzisiejszy poranek w branży gier zdominowały informacje o tym, iż Cyberpunk 2077 został usunięty z PlayStation Store i nie pojawi się tam do odwołania. Można dość łatwo domyślić się, kiedy może ono nastąpić, oczywiście w momencie gdy gra zostanie pozbawiona przynajmniej najpoważniejszych błędów i stanie się grywalna, a nie irytująca, bo niestety tak niektórzy ją określają. Nie trzeba było długo czekać na oficjalne stanowisko drugiego z producentów konsol.

Microsoft również idzie na rękę rozczarowanym graczom. Jak przekazał w oficjalnym komunikacie, każda osoba, która kupiła cyfrową wersję Cyberpunk 2077 w sklepie Microsoft może ją zwrócić i odzyskać wydane pieniądze.

Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy CD PROJEKT RED bardzo ciężko pracowali nad stworzeniem Cyberpunka 2077 w wyjątkowo niesprzyjających warunkach, ale wiemy też, że część graczy jest bardzo niezadowolona z tego, jak gra działa na starszej generacji konsol. — Xbox Polska (@XboxPL) December 18, 2020

Jednocześnie Cyberpunk 2077 pozostaje w sklepie Microsoft

W tym samym komunikacie możemy wyczytać, iż do tej pory przyznano zwroty znacznej liczbie graczy, którzy o to poprosili. Teraz mamy zatem do czynienia z rozszerzeniem tej praktyki, bo nie trzeba prosić i nerwowo oczekiwać na werdykt. Wystarczy podążać za instrukcją znajdującą się na oficjalnej stronie wsparcia technicznego.

Warto też zauważyć, że ostatecznie Microsoft okazuje się mniej radykalny od Sony. Nie zdecydował się bowiem na zawieszenie sprzedaży, tak jak zrobiło to Sony w swoim sklepie.

Można zwrócić również pudełkowe wydanie gry

Ci, którzy zdecydowali się na zakup wydania pudełkowego nie będą tutaj poszkodowani. Już kilka dni temu padły zapewnienia, że CD Projekt RED pomoże w tych przypadkach, w których sklepy będą niechętnie podchodziły do próśb graczy. Ponownie o tym przypomniano zaznaczając, że chętni powinni podjąć decyzję najpóźniej do 21 grudnia.

„Jednocześnie, chcemy zapewnić Was, że naszym celem jest to, aby każdy, kto posiada pudełkową wersję gry oraz dowód zakupu (i prześle go do nas na adres helpmerefund@cdprojektred.com w terminie), otrzymał zwrot kosztów. Jeśli zajdzie taka potrzeba przeznaczymy na to środki z własnej kieszeni. Jeśli masz problem ze zwrotem gry w sklepie, w którym została ona zakupiona, skontaktuj się z nami do 21 grudnia. Z uwagi na fakt, że jest to jednorazowe działanie, poinformujemy wszystkich o dalszych krokach dopiero po terminie zakończenia składania wniosków.”

Kupiliście Cyberpunk 2077 w wersji konsolowej? Czekacie na poprawki obiecane przez twórców czy decydujecie się na zwrot?

