Chcesz kupić Cyberpunk 2077 na PlayStation 4? Aktualnie nie znajdziesz gry w sklepie PlayStation Store. Z uwagi na ogromne problemy techniczne dręczące te produkcję, sprzedaż została wstrzymana.

Cyberpunk 2077 usunięty z PlayStation Store

Ciąg dalszy problemów CD Projekt RED. Wyczekiwana premiera Cyberpunk 2077 zakończyła się z jednej strony świetnymi wynikami przedsprzedaży, z drugiej niestety gracze muszą borykać się z ogromnymi porcjami błędów. Na PC jest jeszcze dość znośnie, ale na konsolach już dramatycznie, o czym zresztą pisaliśmy. A o tym, że nie były to przesadne stwierdzenia najlepiej świadczy teraz decyzja podjęta przez Sony - sprzedaż Cyberpunk 2077 w PlayStation Store została wstrzymana. Mimo wszystko zaskakująca, bo takie sytuacje nie zdarzają się często.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako “SIE”) dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców.

Zwrot Cyberpunk 2077 na PS4 - będzie łatwiej

Jednocześnie zbiegło się to z komunikatem wydanym przez Sony. Ten powinien ucieszyć graczy, którzy kupili Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 i mocno się rozczarowali. Do tego stopnia, że nie mają ochoty czekać na obiecane poprawki i chcą zwrócić grę. W przypadku PlayStation Store bywa to kłopotliwe, ale tym razem pójdzie łatwiej.

Sony zapewnia, że stara się zapewnić wysoki poziom satysfakcji klientów i zaczyna oferować pełny zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy zakupili Cyberpunk 2077 za pośrednictwem PlayStation Store. Dla zainteresowanych przygotowano już nawet odpowiednią stronę.

Można kupić Cyberpunk 2077 na PlayStation 4?

Gdy coś jest zakazane, kusi bardziej. Wprawdzie często tak to wygląda, ale raczej nie w tym przypadku. Twórcy powinni jak najszybciej doprowadzić konsolowe wersje Cyberpunk 2077 do lepszego stanu. Chcący teraz kupić Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 nie są oczywiście skazani na absolutne niepowodzenia. Cały czas można nabywać pudełkową wersję.

Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki.

Źródło: playstation, cdprojekt

Warto zobaczyć również: