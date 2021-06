Microsoft Word od dłuższego czasu oferuje zamianę mowy na tekst. Od dzisiaj rozumie także słowa wypowiadane w języku polskim.

Czy Microsoft Dictate obsługuje język polski? Tak, już tak

Choć czasem mogłoby się wydawać, że niewiele jest do dodania, Microsoft Office wciąż otrzymuje nowe funkcje. Jedne z nich są mniej praktyczne, inne bardziej. Ta bez wątpienia kwalifikuje się do drugiej grupy. Chodzi o Microsoft Dictate – rozwiązanie, które już wiele miesięcy temu zadebiutowało w Wordzie, ale w Polsce nie było o nim zbyt głośno, bo też na niewiele się w większości przypadków sprawdzało.

Teraz się to zmienia, bo funkcja Microsoft Dictate zaczęła obsługiwać język polski. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że możesz dyktować, a twoje słowa pojawią się na ekranie w formie tekstowej. Wraz z polskim pojawiły się: chiński (tajwański), hindi, koreański, portugalski, rosyjski i tajski – rozszerzyły one dotychczasową listę, na której znajdowały się: angielski, chiński (uproszczony), francuski, niemiecki, włoski, portugalski (brazylijski) oraz hiszpański (hiszpański i meksykański).

Dyktuj zamiast pisać w Microsoft Word - zamiana mowy na tekst

Microsoft Dictate to nic innego jak technologia zamiany mowy na tekst. Gdy działa jak należy, pozwala znacząco przyspieszyć wprowadzanie treści do dokumentów, szczególnie u osób, które nie najlepiej radzą sobie z klawiaturą. Przy braku błędów wystarczy dokonać odpowiedniego formatowania i gotowe. W dotychczasowych językach użytkownicy faktycznie chwalili tę funkcję, więc mamy nadzieję, że i po polsku będzie dobrze.

Co ciekawe, Dictate nie tylko przepisuje usłyszane słowa, ale też rozumie komendy. Słysząc „kropka” stawia kropkę, słysząc „nowa linia” wirtualnie klika Enter, a słysząc „utwórz listę” faktycznie zaczyna wypisywać kolejne punkty. Oczywiście to tylko kilka przykładów, bo lista obsługiwanych fraz jest zdecydowanie dłuższa (przynajmniej w języku angielskim – oficjalnej pomocy dla języka polskiego jeszcze nie ma).

Jeszcze jeden powód, by wybrać Microsoft 365

Z funkcji Microsoft Dictate można skorzystać zarówno w aplikacji, jak i przeglądarkowej wersji Worda. Jest – naturalnie – tylko jeden wymóg: wykupiony abonament Microsoft 365. O tym, dlaczego warto się na to zdecydować, przeczytasz w podlinkowanej publikacji – błyskawiczny dostęp do najnowszych funkcji jest tylko jednym z wielu punktów, na które zwracamy uwagę.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna